Wout van Aert is Mathieu van der Poel de baas in Zilvermeercross

Wout van Aert heeft de Zilvermeercross gewonnen. Na een enerverende cross reed Van Aert in de laatste twintig minuten weg bij Mathieu van der Poel, die wel nog tweede werd. Tom Pidcock eindigde als derde.

Alle grote namen waren vrijdag present in Mol. En dat zorgde voor spektakel. In de eerste rondes zagen we al aanvallen van Laurens Sweeck, Pidcock en Van der Poel.

Op die manier kwamen Van Aert, Pidcock, Van der Poel, Sweeck en Quinten Hermans na drie rondes aan kop te rijden. De vijf leken aan elkaar gewaagd, zeker nadat Hermans in de vierde ronde een serieuze prik uitdeelde en de rest even op een gaatje reed.

Pidcock en Sweeck waren vervolgens de eerste die pasten, terwijl Van Aert en Van de Poel langzaam maar zeker aanhaakten bij de aan kop rijdende Hermans. Na 25 minuten was het Van Aert die dan eindelijk overnam en Van der Poel met zich meekreeg.

Voor het eerst dit seizoen vochten de twee rivalen een duel met elkaar uit. Wie er de betere was, bleef lange tijd onduidelijk. Ondertussen nam Sweeck de derde positie over van Hermans.

Van Aert rijdt weg

Na veertig minuten cross viel de beslissing. Na een vlijmscherpe demarrage van Van Aert brak de veer bij Van der Poel, die in de laatste rondes flink moest toegeven op Van Aert. Acht seconden werden twaalf seconden, twaalf seconden werden 22 seconden en 22 seconden werden uiteindelijk 46 seconden.

Van Aert boekte zo zijn tweede zege van het seizoen. Eerder won de coureur van Jumbo-Visma al de Wereldbeker in Dublin. Een rematch tussen Van der Poel en Van Aert laat niet lang op zich wachten; maandag rijden beide renners in Gavere. Pidcock, die uiteindelijk nog derde werd, rijdt daar ook.

Exact Cross Mol

Uitslag mannen

1. Wout van Aert

2. Mathieu van der Poel

3. Tom Pidcock

4. Laurens Sweeck

5. Quinten Hermans

6. Thibau Nys

7. Corne van Kessel

8. Gerben Kuypers

9. Timo Kielich

10. Witse Meeussen