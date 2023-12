Niels Bastiaens • zondag 17 december 2023 om 13:20

Mathieu van der Poel ziet nog progressiemarge bij zichzelf: “Heb vooral een goede basis”

Video Mathieu van der Poel maakte zaterdag in Herentals kipkap van de concurrentie, maar denk vooral niet dat de wereldkampioen al op zijn best is. Voor de camera van WielerFlits vertelde hij over zijn progressiemarge voor de komende weken.

Gezien zijn enorme dosis talent, zou de waanzinnige rush van Mathieu van der Poel in Herentals niet meer mogen verbazen. Maar het gemak waarmee hij al in de allereerste ronde van de rest wegreed, was zonder meer indrukwekkend.

“Dat was niet de bedoeling, maar ik was goed weg”, reageerde Van der Poel. “Op de eerste keer Skiberg heb ik gelijk doorgetrokken tot boven, en ik had gelijk een mooi gaatje. Daarna heb ik gekozen om een uur lang mijn eigen tempo te rijden; een tempo waarvan ik wist dat ik het kon volhouden tot het einde.”

Misschien nog het meest opvallende aan dit verhaal: Van der Poel raakte de voorbije weken zijn crossfiets slechts een drietal keer aan. “Ik wist wel dat de vorm goed zat. Op de wegfiets voel je dat. In de cross is het toch altijd net iets anders, maar het gevoel zat best goed. Ik had gelijk het goede ritme te pakken.”

Progressiemarge

Toch kan het nog altijd beter, vond Van der Poel achteraf zelf. “Er is altijd nog marge om te verbeteren. Ik heb me goed in Spanje voorbereid, maar vijf uur fietsen is iets anders dan een uur volle bak. Nu zal het vooral cross-technisch en qua inspanning in de cross nog iets beter moeten. Ik was voor mijn eerste cross heel gemotiveerd en had goesting om erin te vliegen, maar dit gaat niet het verhaal zijn van de hele winter. We zullen zien hoe het vervolg is.”

Waar zit die progressiemarge dan nog, wilden we weten. “Dat is altijd moeilijk te zeggen. Ik heb een goede basis, maar de intensiteit kan volgens mij nog beter.” Al voelt hij daarbij geen haast. “Pas tegen het WK moet ik zorgen dat ik er tweehonderd procent sta, zoals ik vorig jaar heb gedaan.”