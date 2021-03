Voorbeschouwing: Dwars door Vlaanderen 2021

Na enerverende koersen in de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem gaat het Vlaamse voorjaar op woensdag 31 maart verder met Dwars door Vlaanderen, een van de koersen die vorig seizoen niet doorging. In 2019 won Mathieu van der Poel in Waregem en ook dit jaar is de Nederlands kampioen de topfavoriet. Wie kan hem verslaan? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

In 1945 werd voor het eerst de koers Dwars door België georganiseerd. De eerste winnaar was niemand minder dan, een destijds 21-jarige, Rik Van Steenbergen. De jaren erna werd de wedstrijd een tweedaagse. Traditionele start- en finishplaatsen waren Sint-Truiden en Waregem. Sinds 1965 besloot de organisatie er opnieuw een eendagskoers van te maken met Waregem als start- en aankomstplaats. Sinds de eeuwwisseling noemt de wedstrijd Dwars door Vlaanderen en wordt er gestart in Roeselare. De aankomststreep bleef liggen in Waregem.

De laatste Belgische zege werd in 2018 door Yves Lampaert behaald. Hij was daarmee de eerste renner die Dwars door Vlaanderen twee jaar op rij wist te winnen. Ja, in 1976 en 1977 won twee keer op rij een Planckaert, maar dat was eerst Willy en later Walter. Ook in 1984 en 1985 volgden twee Planckaert-zeges elkaar op. Dit keer was het eerst Walter, gevolgd door Eddy.

Overigens zijn Walter Planckaert en Yves Lampaert onderdeel van een groep van dertien renners die Dwars door Vlaanderen twee keer gewonnen heeft. Naast Lampaert is Niki Terpstra de enige nog actieve renner die op drie zeges kan komen in deze klassieker.

In de hele geschiedenis van Dwars door Vlaanderen zijn dertien Nederlandse overwinningen te tellen. Piet van Est (1964), Cees Priem (1975), Jos Schipper (1978), Johan van der Meer (1980), Jan Raas (1982), Jelle Nijdam (1987 en 1995), John Talen (1988), Tristan Hoffman (1996 en 2000) en Niki Terpstra (2012 en 2014) hielden de Nederlandse eer hoog. Twee jaar geleden voegde Mathieu van der Poel zich bij die lijst.

Laatste tien winnaars Dwars door Vlaanderen

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Mathieu van der Poel

2018: Yves Lampaert

2017: Yves Lampaert

2016: Jens Debusschere

2015: Jelle Wallays

2014: Niki Terpstra

2013: Oscar Gatto

2012: Niki Terpstra

2011: Nick Nuyens

Vorige editie

Op woensdag 3 april 2019 schreef Mathieu van der Poel historie. De toenmalige Nederlands kampioen van Corendon-Circus boekte die dag in Dwars door Vlaanderen namelijk zijn allereerste zege op WorldTour-niveau. Van der Poel was de beste van een kopgroep van vijf.

Onderweg bleek een kopgroep van acht renners, met onder meer Ramon Sinkeldam en Kris Boeckmans, een vogel voor de kat. Lukas Pöstlberger was de sterkste van de aanvallers. In de finale kreeg hij de aansluiting van Van der Poel, Anthony Turgis, Tiesj Benoot en Bob Jungels. De Nederlandse kampioen had op zestig kilometer van de meet de finale geopend op de Knokteberg, waarna alleen Turgis kon volgen. Vervolgens waren het Benoot en Jungels die de oversteek maakten.

Het peloton was niet in staat om de vijf koplopers terug te pakken in de straten van Waregem. Speldenprikken in de slotkilometers werden gecounterd, waarna Van der Poel met een overtuigende sprint Turgis en Jungels versloeg.

Uitslag Dwars door Vlaanderen 2019

1. Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) in 4u05m54s

2. Anthony Turgis (Direct Energie) allen z.t.

3. Bob Jungels (Deceuninck-Quick-Step)

4. Lukas Pöstlberger (BORA-hansgrohe)

5. Tiesj Benoot (Lotto Soudal)

Wedstrijdverslag

Parcours

Het parcours van Dwars door Vlaanderen heeft, mede door de huidige coronasituatie, wat wijzigingen ondergaan. De start is nog altijd in Roeselare, maar niet meer in het stadscentrum. Van de Grote Markt in de Rodenbachstad is voor dit jaar afscheid genomen. In plaats daarvan wordt uitgeweken naar het voetbalstadion van KSV Roeselare, Stadion Schiervelde ten noordwesten van de stad. Vanaf dan wacht een koers van 184,1 kilometer.

Met de toevoeging van de Kluisberg en Kruisberg is het parcours wat meer gepeperd geworden. De Kluisberg vervangt de Nieuwe Kwaremont als eerste helling van de dag. Overigens is die heuvel in de gemeente Kluisbergen niet nieuw in Dwars door Vlaanderen; in vorige edities werd die ook al aangedaan als tweede beklimming van de dag. En dat blijft ook zo. De Kruisberg doet op 42 kilometer van de finish zijn intrede.

Naast de Kluisberg en de Kruisberg komen ook andere bekende hellingen terug in het parcours van Dwars door Vlaanderen. Achtereenvolgens staan de Kluisberg, de Nieuwe Kwaremont, de Kluisberg, de Knokteberg-Trieu, de Kortekeer, de Steenbeekdries, de Taaienberg, Berg Ten Houte, de Kruisberg-Hotond, de Knokteberg-Trieu, het Vossenhol, de Holstraat en Nokereberg op het programma. Ook de kasseien van de Mariaborrestraat, de Varentstraat, het Vossenhol en de Herlegemstraat ontbreken niet.

“Onze finale is nu een stuk pittiger en gebalder. De laatste vijf kilometer zijn ook de laatste vijf kilometer van het BK, dat later op het jaar door ons in Waregem georganiseerd wordt”, vertelde Guy Delesie van de organisatie bij de bekendmaking van het parcours. Het laatste koersuur wordt gekenmerkt door de Berg Ten Houte (1,1 km aan 6%), de Kruisberg-Hotond (1,8 km aan 4,8%), de Knokteberg-Trieu (1,1 km aan 4,9%), het Vossenhol (1,4 km aan 6,5%), de Holstraat (1 km aan 5,2%) en Nokereberg (500 m aan 5,7%).

Na Nokereberg is het nog tien kilometer tot de aankomst, die nog altijd aan de Verbindingsweg in Waregem ligt. Op acht kilometer van de finish ligt nog de 800 meter lange kasseienstrook van de Herlegemstraat in Kruishoutem.

Woensdag 31 maart: Roeselare – Waregem (184,1 km)

Start: 12.15 uur

Finish: tussen 16.35 en 17.00 uur

Favorieten

Dwars door Vlaanderen is een WorldTour-wedstrijd en dus staan alle ploegen van het hoogste niveau aan het vertrek. Ook Alpecin-Fenix en Arkéa-Samsic waren, als beste ProTeams van 2020, al zeker van deelname. De wildcards gaan naar B&B Hotels, Total Direct Energie, Bingoal Pauwels Sauces WB en Sport Vlaanderen-Baloise.

De grote afwezige hier is Wout van Aert. De overtuigende winnaar van Gent-Wevelgem neemt in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen rust, net als zijn meesterknecht Nathan Van Hooydonck. Wel aanwezig namens Jumbo-Visma hier: David Dekker en Pascal Eenkhoorn.

Wel van de partij, titelverdediger Mathieu van der Poel bij Alpecin-Fenix. Voor hem is het de laatste kans voor de Ronde om nog te scoren, nadat hij afgelopen zondag Gent-Wevelgem oversloeg. Alpecin-Fenix toonde in Gent-Wevelgem aan ook zonder Mathieu naar een ereplaats te kunnen rijden. Vooral Gianni Vermeersch en Oscar Riesebeek toonden zich, maar ook Dries De Bondt mogen we in Dwars door Vlaanderen niet onderschatten. Zeker gezien de relatief korte afstand – voor een kasseienklassieker toch – moeten deze namen in de gaten gehouden worden.

Maar toch zijn alle ogen gericht op Van der Poel, die op verschillende manieren kan winnen. De Nederlandse kampioen zal de aanval niet schuwen en kan het ook afmaken in een sprint. Maar wie wil met hem samenwerken tot in de finale? In de E3 Saxo Bank Classic werd duidelijk dat ook Van der Poel niet op kan tegen een overmacht aan Deceuninck-Quick-Step-renners. Laat hij zich opnieuw vangen of weet hij dat te voorkomen?

Over Deceuninck-Quick-Step gesproken, daar maakt wereldkampioen Julian Alaphilippe voor het eerst zijn opwachting in deze belangrijke voorjaarsperiode. Eind februari liet de Fransman zich ook al zien in de Omloop Het Nieuwsblad, toen hij zich aanvallend toonde en uiteindelijk een belangrijke bijdrage leverde aan de zege van Davide Ballerini. Hier in Dwars door Vlaanderen vindt Alaphilippe een parcours op zijn maat. Heeft hij binnen ‘The Wolfpack’ een streepje voor op de rest?

Want de selectie van de mannen van Patrick Lefevere is opnieuw ijzersterk. E3-winnaar Kasper Asgreen is erbij, evenals Zdeněk Štybar, Florian Sénéchal en Yves Lampaert. De blauwe mannen zullen hun prestatie in Gent-Wevelgem, toen ze in een waaierkoers achter de feiten aan reden, snel weg willen poetsen. In de E3 Saxo Bank Classic was Asgreen beresterk, maar ook Štybar viel op. De Tsjech was als een van de weinige renners in staat om demarrages van Van Aert én Van der Poel te volgen. Grijpt Štyby hier zijn kans?

UAE Emirates rekent op bekende namen Alexander Kristoff en Matteo Trentin. Het is nog wel de vraag hoe de Italiaan hersteld is van zijn sterke rit in Gent-Wevelgem, toen hij de waaiers overleefde en uiteindelijk naar de derde plaats sprintte. Trek-Segafredo mikt op Jasper Stuyven en Mads Pedersen, al is er na de positieve coronatests voor aanvang van Gent-Wevelgem nog wat onduidelijkheid over de deelname van de Amerikaanse formatie. Om diezelfde reden ontbreekt BORA-hansgrohe met Nils Politt en Lukas Pöstlberger, de ploeg zit in quarantaine.

Team DSM mist de schwung nog dit seizoen. Het is aan Tiesj Benoot, twee jaar geleden hier nog vijfde, en Søren Kragh Andersen om daar verandering in te brengen. In Gent-Wevelgem was de Deen onzichtbaar, nadat hij de slag gemist had in de waaiers. BikeExchange had de slag alles behalve gemist. De Australische formatie zat met vier man mee in de goede waaier in dienst van Michael Matthews, die strandde op de vijfde plaats. Met ook Luke Durbridge en Amund Grøndahl Jansen heeft BikeExchange meerdere kaarten om te spelen.

INEOS Grenadiers rekent de afgelopen dagen vooral op Dylan van Baarle. De 28-jarige Nederlander werd zevende in de E3 Prijs en achtste in Gent-Wevelgem, nadat hij zich telkens uit elkaar moest trekken. De vorm van Van Baarle is groeiende richting de Vlaamse Hoogmis en Parijs-Roubaix. Tom Pidcock is er ook bij. Met de korte afstand mag de talentvolle Brit niet uitgevlakt worden. Hij kan bovendien rekenen op een sterke sprint. Groupama-FDJ mikt op Arnaud Démare, Stefan Küng en Kevin Geniets. Bij een attractieve koers lijkt Küng de beste papieren te hebben.

De naam van Alberto Bettiol is nog wat onzichtbaar dit voorjaar. In Milaan-San Remo (109e), E3 Saxo Bank Classic (44e) en Gent-Wevelgem (DNF) bleef de Ronde van Vlaanderen-winnaar buiten beeld. EF Education-Nippo heeft ook Stefan Bissegger en Sebastian Langeveld nog in de gelederen. Pas ook op Dylan Teuns, de kopman van Bahrain Victorious. Er staat echter een vraagteken achter zijn voorjaarsvorm. Dat geldt ook voor Tim Wellens, die de troepen van Lotto Soudal aanvoert. De afgelopen koersen stelde de Belgische formatie echter flink teleur.

Bij Israel Start-Up Nation wil het nog niet vlotten met Sep Vanmarcke. Hij stapte uit voorzorg af in Gent-Wevelgem, nadat hij eerder al ziek werd na Nokere Koerse. In Dwars door Vlaanderen wil Vanmarcke vorm tonen richting de Ronde. Oliver Naesen zal dat ook willen. In de E3 Classic zat hij mee in de finale, maar kon hij het met Greg Van Avermaet niet afmaken. AG2R Citroën stond niet te springen dat de kopmannen zouden starten in Roeselare. “De schrik om te vallen of ziek te worden, zit er wel in. Maar er zijn al zo weinig koersen”, zei Naesen, die toch mag meedoen.

Let op Giacomo Nizzolo woensdag. Afgelopen weekend werd de Europese kampioen knap tweede in Gent-Wevelgem, al maakte hij in de sprint wel een fout door vanuit het laatste wiel te beginnen. De Italiaan is de kopman van Qhubeka ASSOS en beschikt over een sterke spurt. Anthony Turgis liet zich zondag ook gelden, al was het niet om de overwinning. De Franse kopman van Total Direct Energie schuwde de aanval vanuit de achtervolgende groep niet en werd nog knap negende. Bovendien weet Turgis hoe het is om een finale te rijden in Dwars door Vlaanderen…

Andere namen om op te letten zijn die van Aimé De Gendt, Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert), Christophe Laporte (Cofidis), Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Bryan Coquard (B&B Hotels), Arjen Livyns en Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mathieu van der Poel

*** Zdeněk Štybar, Julian Alaphilippe

** Michael Matthews, Dylan van Baarle, Anthony Turgis

* Matteo Trentin, Oliver Naesen, Giacomo Nizzolo, Kasper Asgreen

Weer en TV

Woensdag wordt het meer dan uitstekend koersweer. Alsof de lente is begonnen, is het bij de start in Roeselare ongeveer 19 graden Celsius onder een stralende zon. In Waregem stijgt het kwik in de middag tot wel 23 (!) graden. De gevoelstemperatuur kan oplopen tot 25 graden, ware het een zomerse koers. De wind komt met windkracht 2 à 3 uit het zuidwesten.

De tv-beelden van Sporza op Eén zijn vanaf 14.30 uur te zien in de huiskamers. Eurosport begint een kwartier later met de uitzending op het hoofdkanaal.