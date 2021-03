Alaphilippe debuteert in Dwars door Vlaanderen: “Belangrijke koers voor de Ronde”

Deceuninck-Quick-Step heeft bekendgemaakt welke zeven renners woensdag van start gaan in Dwars door Vlaanderen. Wereldkampioen Julian Alaphilippe is de meest in het oog springende naam in de selectie, waarvan ook E3-winnaar Kasper Asgreen deel van uitmaakt.

Voor Alaphilippe wordt het zijn eerste optreden in Dwars door Vlaanderen, de wedstrijd tussen Roeselare en Waregem. De wereldkampioen reed in Omloop Het Nieuwsblad al over kasseien, maar werkte daarna een Italiaans blok af met Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo.

De Fransman, die in de Tirreno al een etappe wist te winnen, wordt woensdag omringd door Kasper Asgreen, vrijdag winnaar van de E3 Saxo Bank Classic, winnaar van Omloop Het Nieuwsblad Davide Ballerini, Tim Declercq, Dries Devenyns, tweevoudig winnaar Yves Lampaert en Florian Sénéchal.

“Voor Julian is dit een belangrijke wedstrijd in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen”, aldus Tom Steels, ploegleider van Deceuninck-Quick-Step in Dwars door Vlaanderen. “De combinatie van korte beklimmingen, smalle wegen en de nervositeit van het peloton is precies wat hij nodig heeft om voor zondag wedstrijd-klaar te zijn.”

Deceuninck-Quick-Step voor Dwars door Vlaanderen 2021

Julian Alaphilippe

Kasper Asgreen

Davide Ballerini

Tim Declercq

Dries Devenyns

Yves Lampaert

Florian Sénéchal