Trek-Segafredo niet in Gent-Wevelgem door positieve coronatesten

Trek-Segafredo staat zondag niet aan de start van Gent-Wevelgem. Na twee positieve coronatesten binnen de ploeg ziet het Amerikaanse WorldTour-team af van deelname. Het betekent dat Mads Pedersen zijn zege uit 2020 niet kan verdedigen.

In een persbericht vertelt de ploeg het volgende: “Een iemand uit het team heeft op 26 maart positief getest. Daarna zijn alle andere nauwe contacten in isolatie gegaan. Het gehele team heeft daarna nog een extra PCR-test gedaan. Daaruit bleek dat nog een iemand besmet bleek te zijn.”

“Daarna hebben we besloten om ons terug te trekken uit Gent-Wevelgem. Ondertussen blijven we verder testen voor we weer veilig kunnen terugkeren in de koers.”

De vrouwenploeg staat overigens wel aan de start van Gent-Wevelgem zondag. De mannen- en vrouwenploeg zijn niet met elkaar in contact gekomen.