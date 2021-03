BORA-hansgrohe ook niet in Dwars door Vlaanderen: “Boos en teleurgesteld”

Nog meer slecht nieuws voor BORA-hansgrohe: de Duitse WorldTour-formatie is komende woensdag ook niet aanwezig in Dwars door Vlaanderen. Teammanager Ralph Denk begrijpt er niks meer van. “Het is volledig onduidelijk waarom we niet mogen starten.”

BORA-hansgrohe kon door een positieve test van de Britse coureur Matthew Walls vrijdag niet starten in de E3 Saxo Bank Classic. De renners en stafleden van de formatie moeten volgens de richtlijnen van de Belgische overheid nu zeven dagen in quarantaine en de ploeg kreeg vandaag dan ook een startverbod voor Gent-Wevelgem.

BORA-hansgrohe laat nu weten dat de UCI en organisator Flanders Classics bereid waren om de ploeg groen licht te geven voor Gent-Wevelgem, maar dat de COVID-arts van de E3 Saxo Bank Classic de meeste renners en stafleden binnen de BORA-bubbel verplicht om zeven dagen in quarantaine te gaan. En daar wringt voor Denk de schoen.

Arbitrair

“We hadden met Matthews (Walls, red.) een positief coronageval en hebben zijn kamergenoot en een fysiotherapeut aangemerkt als directe contacten. Dat zij in quarantaine moeten, is voor ons volstrekt duidelijk. Verder moeten nog meer renners en stafleden in quarantaine, maar dat zijn wel bepaalde mensen binnen de bubbel.”

“Wie er zijn geselecteerd en waarom dat zo is, dat is voor ons volstrekt onduidelijk en lijkt allemaal behoorlijk arbitrair. Ik snap oprecht niet waarom sommige ploegen in vergelijkbare gevallen wel gewoon mochten starten. We hebben gisteren nog alles geprobeerd, maar we kregen niet eens meer een antwoord van de dokter.”

Geen antwoord

“Het zou tenminste fijn zijn om te horen waarom bepaalde beslissingen zijn genomen”, aldus Denk. “We testen elke dag op COVID-19 en voorlopig zijn alle resultaten negatief. Toch moeten de renners tot 1 april in quarantaine verblijven. Dit betekent ook dat we komende woensdag Dwars door Vlaanderen missen. Ik ben boos en teleurgesteld.”