BikeExchange zonder Matthews in Dwars door Vlaanderen

Team BikeExchange staat woensdag zonder Michael Matthews aan het vertrek van Dwars door Vlaanderen. De Australiër laat de wedstrijd tussen Roeselare en Waregem aan zich voorbijgaan. De ploeg hoopt met Luka Mezgec en Luke Durbridge een korte uitslag te rijden.

“In Gent-Wevelgem had ik het beste gevoel ooit in deze voorjaarsklassiekers, dus ik kijk uit naar woensdag”, liet Mezgec via de ploeg weten. “Na Brugge-De Panne heb ik wat gerust en ik deed de E3 Saxo Bank Classic niet omdat ik me wat moe voelde. Gisteren was goed, de benen waren oké en we hebben een geweldige inspanning met de ploeg geleverd. Dwars door Vlaanderen is waarschijnlijk opnieuw een intensieve koers. Ik ken de omgeving goed, dus ik denk dat we weer een mooie strijd kunnen leveren.”

Ploegleider Mathew Hayman laat weten dat Matthews Dwars door Vlaanderen links laat liggen. “Dus dit is een mooie kans voor de andere jongens om ervoor te gaan. Het is weer een wedstrijd in België, weer een veeleisend parcours. Enkele jongens die in de afgelopen koersen moesten werken, mogen nu voor eigen kans rijden. Mezgec is een goede optie als de koers uitdraait op een sprint. Luke Durbridge was hier al eens vierde en heeft dus al veel ervaring. Dat wordt de sleutel voor onze aanpak woensdag.”

BikeExchange voor Dwars door Vlaanderen 2021

Jack Bauer

Alex Edmondson

Luke Durbridge

Amund Grøndahl Jansen

Alexander Konychev

Luka Mezgec