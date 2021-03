Sep Vanmarcke stapt uit voorzorg uit Gent-Wevelgem

Sep Vanmarcke zal dit jaar Gent-Wevelgem niet uitrijden. De Belg van Israel Start-Up Nation is nog altijd niet volledig de oude en is uit voorzorg afgestapt met het oog op de komende klassiekers, zo laat zijn werkgever weten via social media.

Vanmarcke begon veelbelovend aan zijn voorjaar met ereplaatsen in Omloop Het Nieuwsblad en Le Samyn en leek klaar om te schitteren in de belangrijkste kasseikoersen, maar na Nokere Koerse werd de kasseispecialist ziek. Vanmarcke had last van een stevige verkoudheid en koorts en kon enkele dagen niet trainen.

Vanmarcke liet zich vorige week zaterdag ook nog testen op corona, die test bleek negatief. De 32-jarige renner besloot afgelopen vrijdag wel gewoon te starten in de E3 Saxo Bank Classic en kwam als dertigste over de streep. In Gent-Wevelgem liep het echter niet met Vanmarcke en dus besloot hij vroegtijdig in de remmen te knijpen.

Vanmarcke is nog altijd niet volledig hersteld en wil niet nog meer schade aanrichten met het oog op Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen en (als de koers doorgaat) Parijs-Roubaix.