Oliver Naesen 16de: “Balen, want Gent-Wevelgem is meer dan een voorbereidingskoers”

Interview

Oliver Naesen reed tussen Ieper en Wevelgem achter de feiten aan. Dat hij – in functie van de Ronde van Vlaanderen – bij de beteren was in de eerste achtervolgende groep, vond hij een magere troost. “Daar koop ik niet veel mee. Gent-Wevelgem is meer dan een voorbereidingskoers op de Ronde, hé!”

“Er valt iemand, het peloton ontploft, er rijdt een groep vijftig meter weg en de koers was gereden.” Tot zover de bondige samenvatting van Gent-Wevelgem van Oliver Naesen. “We zijn onmiddellijk beginnen achtervolgen, maar vooraan werd de kraan volledig opengedraaid en niemand is nog teruggekomen.”

Naesen geloofde er nochtans lange tijd nog in. “Het was nog 190 kilometer en de groep voorin was groot. Dan moet je al goed overeenkomen om vooruit te blijven. Maar dat deden ze, blijkbaar. Dat Michael Matthews vier ploegmaats mee had, zal ook wel een rol gespeeld hebben. Ach… That’s life, zeker?”

Dwars door Vlaanderen

“In de eerste achtervolgende groep was ik, samen met Stybar, Van Avermaet en Lampaert wel bij de betere, maar wat koop ik daarmee? Oké, ik was in de E3 Saxo Bank Classic ook al bij de betere, waardoor ik zondag niet met het schaamrood op de wangen van start moet in de Ronde van Vlaanderen. Maar ik had hier toch graag meegedaan voor een beter resultaat.”

Woensdag krijgt Naesen wel nog een nieuwe kans in Dwars door Vlaanderen. “Tenminste, als ik mag van de ploegleiding. Ik heb het gevraagd, maar veel enthousiasme was er niet. De schrik om te vallen of ziek te worden, zit er wel in. Maar er zijn al zo weinig koersen. Ik hoop dat ik toch van start kan.”

Na afloop bevestigde AG2R Citroën dat Naesen woensdag, net als Greg Van Avermaet, van start gaat in Dwars door Vlaanderen.