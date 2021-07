Voorbeschouwing: Clásica San Sebastián 2021

Normaal gesproken is de Clásica San Sebastián een week na de Tour de France, maar de verplaatste Olympische Spelen hebben die planning in de war gegooid. Zaterdag 31 juli strijkt het WorldTour-peloton neer in het noorden van Spanje voor de grootste Baskische klassieker. Er wordt gestreden om de opvolging van Remco Evenepoel, die in 2019 stuntte met de winst. Wie grijpt de overwinning in de Donostia San Sebastian Klasikoa? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Hoewel de term Clásica anders doet vermoeden, bestaat de koers nog niet erg lang. De eerste editie van de Clásica San Sebastián vond pas plaats in 1981 en de winst ging naar thuisrijder Marino Lejarreta. De Vuelta-winnaar van 1982 zou later nog twee keer winnen en is daarmee nog altijd de enige recordhouder wat betreft het aantal zeges. Alejandro Valverde en Luis León Sánchez volgen, net als oud-profs Laurent Jalabert en Francesco Casagrande, met twee zeges en kunnen nog het record van Lejarreta evenaren.

Net als bij vele andere wielerwedstrijden stonden ook hier journalisten aan de basis van de oprichting. In dit geval kwam de krant El Diario Vasco met het idee om in San Sebastián een wielerkoers te organiseren. De oprichters wilden het Baskische volk op deze manier weer wat trots geven, maar na Lejarreta wist nog maar een Bask te zegevieren. Dat was Iñaki Gastón in 1986. De Basken wachten nog altijd op een nieuwe winnaar uit País Vasco.

Op de erelijst van de Clásica San Sebastián staan vier Nederlanders. In 2016 voegde Bauke Mollema, altijd goed in de periode kort na de Tour de France, zich bij een illuster rijtje met daarin Erik Dekker (2000), Gert-Jan Theunisse (1988) en Adrie van der Poel (1985). Dat Mollema vijf jaar geleden de zege pakte, was niet heel verrassend. De jaren daarvoor werd hij al vijfde, negende, tweede en zesde in Baskenland. In 2017 en 2018 voegde ‘Bau’ daar nog een derde en tweede plek aan toe.

Drie keer was er een Belgisch feest in San Sebastián. Claude Criquielion won de editie van 1983 en was daarmee de eerste buitenlandse winnaar van de eendagskoers. Criquielion kreeg 28 jaar later een opvolger in de persoon van Philippe Gilbert, die in zijn topjaar 2011 bijna alle koersen op een heuvelachtig parcours naar zijn hand zette. Zo ook de Clásica. In 2015 leek Greg Van Avermaet op weg naar de winst, maar een botsing met een motor gooide roet in het eten. Die derde Belgische zege kwam er in 2019 alsnog.

Laatste tien winnaars Clásica San Sebastián

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Remco Evenepoel

2018: Julian Alaphilippe

2017: Michal Kwiatkowski

2016: Bauke Mollema

2015: Adam Yates

2014: Alejandro Valverde

2013: Tony Gallopin

2012: Luis Léon Sánchez

2011: Philippe Gilbert

Vorige editie

Voor de laatste uitgave van de Clásica San Sebastián moeten we twee jaar terug. Vorig seizoen werd de Baskische eendagskoers vanwege de coronacrisis geschrapt. In 2019 kreeg ‘Donostia Klasikoa’ een 19-jarige winnaar. In zijn eerste jaar als prof wist toptalent Remco Evenepoel namelijk zijn eerste WorldTour-zege te behalen in het Baskenland.

Een vroege kopgroep met daarin Koen Bouwman kon geen potten breken. Een grote favorietengroep stevende af op de klim van de Murgil Tontorra, maar daar dachten Remco Evenepoel en Toms Skujiņš anders over. Samen reden zij een groot gat bij elkaar en aan de voet was hun voorsprong 48 seconden. De Belg wist op de klim afstand te nemen van Skujiņš en ging solo verder.

Omdat bij de favorieten niemand echt een verschil kon maken, behield de sterke Evenepoel een voorsprong van zo’n veertig seconden op de top van de laatste klim. Een achtervolgend groepje met onder anderen Greg Van Avermaet, Bauke Mollema, Jelle Vanendert en Alejandro Valverde kwam nog iets dichterbij maar was te laat. Daar werd gestreden om de ereplaatsen. Van Avermaet won het sprintje voor de tweede plek, voor een andere neoprof: Marc Hirschi.

Uitslag Clásica San Sebastián 2019

1. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step) in 5u44m27s

2. Greg Van Avermaet (CCC) op 38s

3. Marc Hirschi (Team Sunweb) allen z.t.

4. Gorka Izagirre (Astana)

5. Bauke Mollema (Trek-Segafredo)

Wedstrijdverslag

Parcours

Het parcours van de 41ste editie van de Clásica San Sebastián is ruim 223 kilometer lang. Daarmee is de koers vier kilometer korter dan de door Evenepoel gewonnen wedstrijd van twee jaar geleden. Onderweg liggen zes beklimmingen en twee tussensprints voor de liefhebbers van de nevenklassementen.

Oud-wielrenner Roberto Laiseka, drievoudig ritwinnaar in de Vuelta en winnaar van een Touretappe, is verantwoordelijk voor het parcours in zijn thuisregio. “Het eerste deel van de Clásica loopt langs de kust van Gipuzkoan en is grotendeels vlak. Het is een goed terrein om de ontsnapping van de dag te vormen”, vertelt Laiseka.

In de eerste helft van de Clásica San Sebastián zijn drie beklimmingen opgenomen. In een ruime lus ten zuidwesten van Donostia, zoals San Sebastián in het Baskisch genoemd wordt, liggen achtereenvolgens de Azkarate (4,2 km aan 7,3%), Urraki (8,6 km aan 6,9%) en de Alkiza (4,4 km aan 6,2%). Vanaf de top van de Alkiza-klim is er nog bijna 120 kilometer te rijden.

“In het tweede deel van de wedstrijd arriveert de lastige bergzone, met de passages van de Jaizkibel en de Erlaitz”, geeft parcoursbouwer Laiseka aan. “Deze twee beklimmingen dienen om het kaf van het koren te scheiden. De sterkere renners zullen de finale van de wedstrijd kleuren.”

De top van de bekende Jaizkibel (7,9 km aan 5,6%) ligt 60 kilometer voor de meet en wordt na de afdaling vrijwel direct gevolgd door de Erlaitz (3,8 km aan 10,6%). Beide beklimmingen liggen ten oosten van start- en finishplaats San Sebastián. Vooral de steile Erlaitz-klim zal voor verschillen zorgen. Eerder dit seizoen zat die scherprechter ook in de vierde rit van de Ronde van het Baskenland: Ion Izagirre was in Hondarribia de beste van een kopgroep van vijf.

“Vlak voor de laatste klim, die van de Murgil Tontorra, wordt de finishlijn al gepasseerd”, schetst Laiseka de slotklim van de dag. De statistieken? 2,1 kilometer aan 10,1%. “Deze beklimming is kort maar met een zeer steile hellingsgraad, en zal de favorietengroep flink uitdunnen. Vanaf de top is het nog acht kilometer, dus het is heel belangrijk om goed gepositioneerd aan de klim te beginnen. Nadat we door de wijk Igeldo zijn afgedaald, is het nog een paar kilometer naar de eindstreep in Donostia.”

Zaterdag 31 juli: San Sebastián – San Sebastián (223,5 km)

Start: 11.45 uur

Finish: tussen 17.15 en 17.45 uur

Favorieten

Normaal gesproken is het deelnemersveld in de Clásica San Sebastián opgedeeld in twee groepen. Renners die hopen hun hoogvorm uit de Tour de France nog even door te trekken, en renners die in opbouw zijn richting de Vuelta a España. De Olympische Spelen zorgen ervoor dat niet alle Tourtoppers meedoen, maar toch maken zo’n dertig renners de combinatie Tour-Clásica. Ook is er een compact gezelschap dat Spelen en San Sebastián combineert.

De titelverdediger slaat de Clásica San Sebastián over. Remco Evenepoel was actief in Tokio en ontbreekt in het Baskenland. Deceuninck-Quick-Step heeft wel een van de topfavorieten in huis met wereldkampioen Julian Alaphilippe. De Fransman sloeg de olympische wedstrijden over met oog op zijn doelen in het najaar en de Spaanse eendagsklassieker is een eerste kans op succes. Eerder dit jaar won hij al de Waalse Pijl en de openingsrit in de Tour, maar later in de Tour werd zijn aanvalsdrift niet beloond. De explosieve finale ligt Alaphilippe als gegoten en hij weet hoe hij het moet afmaken. Mattia Cattaneo en Dries Devenyns zijn goede helpers.

Nemen we een 18-jarige renner, die zijn vierde wedstrijd als prof rijdt en debuteert in de WorldTour, op in de sterverdeling? Ja. Juan Ayuso is een toptalent en dat heeft hij in zijn eerste koersen voor UAE Emirates reeds bewezen. De Spaanse winnaar van de Giro U23 werd al zeventiende in de Giro dell’Appennino en afgelopen week in de Ordiziako Klasika tweede achter Luis Léon Sánchez. Wordt Ayuso de volgende jonge verrassing na Evenepoel? UAE Emirates kan met Diego Ulissi en David De la Cruz meerdere renners uitspelen. Vooral Ulissi is in vorm; hij won het eindklassement en twee etappes in de Settimana Ciclistica Italiana.

Astana-Premier Tech zal hopen de breedte van de selectie te kunnen uitspelen. Luis Léon Sánchez wist afgelopen weekend nog de Ordiziako Klasika te winnen nadat Óscar Rodriguez de rode loper had uitgerold in de lastige finale. De 37-jarige Sánchez is een sluwe afmaker en mag niet onderschat worden. Spaans kampioen Omar Fraile, Ion Izagirre en Alex Aranburu doen ook mee. Laatstgenoemde, die een thuiswedstrijd rijdt, zal moeten overleven om dan zijn rappe benen te kunnen gebruiken in de straten van San Sebastián.

Bauke Mollema is een van de oud-winnaars aan de start. De Nederlandse kopman van Trek-Segafredo weet maar niet van ophouden. Na de Tour de France, waarin hij een rit wist te winnen, reisde hij door naar Japan waar hij een knappe vierde plaats uit de brand sleepte in de olympische wegwedstrijd. Mollema kent het parcours in het Baskenland op zijn duimpje en hij weet hoe hij wedstrijden als de Clásica San Sebastián moet winnen. Trek-Segafredo heeft met Giulio Ciccone en Gianluca Brambilla meerdere ijzers in het vuur.

Voor BORA-hansgrohe is het uitkijken naar onder meer Wilco Kelderman, die net als Mollema de combinatie Tour-Tokio-San Sebastián zal afwerken. De klimmer uit Nederland lijkt alleen niet explosief genoeg voor deze finale. Giovanni Aleotti kan verrassen. De jonge Italiaan won eerder deze maand de Sibiu Tour en werd knap derde in de Settimana Ciclistica Italiana. Patrick Konrad, ritwinnaar in de Tour, is een derde kanshebber bij de Duitse formatie.

Movistar heeft een kanshebber en dat is Miguel Ángel López. Zijn tegenvallende Tour de France wist hij niet uit te rijden en daarna ging het vizier van de Colombiaan op de aankomende Vuelta a España. De vraag is of López zich kan onderscheiden in de finale richting San Sebastián. Na de laatste klim is er nog een lange en snelle afdaling waarin nog veel kan gebeuren. Israel Start-Up Nation beschikt met Daniel Martin en Ben Hermans over twee outsiders. De beste uitslag van de Ier in deze koers is een zevende plek in 2015. Hermans rijdt pas voor de derde keer.

EF Education-Nippo rekent in de Clásica San Sebastián op een drietal: Simon Carr, Ruben Guerreiro en Neilson Powless. De Brit, de Portugees en de Amerikaan behoren niet tot de favorieten, maar zouden wel kunnen profiteren van een stil moment. Guerreiro werd in de Tour nog vijfde in Andorra, na een rit met ook een lastige finale. INEOS Grenadiers stuurt ook niet de absolute kopmannen en dat biedt kansen voor Iván Ramiro Sosa. De Colombiaan won dit voorjaar nog de Tour de La Provence maar presteerde daarna weinig meer. Mogelijk heeft dat te maken met zijn aanstaande vertrek.

De selectie Bahrain Victorious bestaat uit een drietal (semi-)favorieten. Mikel Landa wil dit najaar scoren in de Vuelta a España en in aanloop rijdt hij de Clásica San Sebastián en de Ronde van Burgos. Hij werd al eens vijfde en zesde in de Clásica. Ook van de Oekraïense klimmer Mark Padun, die verrassend twee ritten won in de Dauphiné maar wel de Tour en de Olympische Spelen oversloeg, kan het een en ander verwacht worden. Datzelfde geldt voor Gino Mäder. De Zwitser mag zich sinds dit seizoen winnaar noemen van een Giro-etappe.

Adam Yates won al eens de Clásica San Sebastián zonder het zelf door te hebben. Dit jaar hoopt tweelingbroer Simon Yates in zijn voetsporen te treden. De Britse kopman van BikeExchange reed de Tour niet uit, maar liet in Tokio (zeventiende in de wegrit) wel een prima vorm zien. In het Baskenland is het deelnemersveld van een iets minder niveau, dus kan hij wellicht scoren. Robert Stannard is een outsider bij de Australische ploeg. Bij Team DSM kijken we met een schuin oog naar Jai Hindley, Nicolas Roche en Ilan Van Wilder, maar zij zijn allesbehalve topfavorieten.

Dan hebben we Jumbo-Visma nog niet genoemd. De Tour leek op een mislukking uit te draaien, maar Wout van Aert, Sepp Kuss en Jonas Vingegaard wisten de meubelen te redden. De Deense revelatie rijdt in de Clásica San Sebastián zijn eerste koers sinds Parijs. In de tussentijd is hij nog groots gehuldigd in Denemarken. In Noord-Spanje zal Vingegaard de kopman zijn van een selectie met daarin ook Koen Bouwman, Antwan Tolhoek en Sam Oomen.

Dan zijn er nog enkele interessante namen die we genoemd willen hebben. Houd rekening met Rubén Fernandez, José Herrada (Cofidis), Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA), Mikel Iturria, Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi), Quinten Hermans, Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert), Ángel Madrazo (Burgos-BH), Stefano Oldani (Lotto Soudal), Warren Barguil, Winner Anacona (Arkéa-Samsic), José Felix Parra en Roger Adrià (Equipo Kern Pharma).

De deelnemerslijst is op het moment van publiceren nog niet officieel. Het kan dus zijn dat er nog wijzigingen plaatsvinden.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Julian Alaphilippe

*** Bauke Mollema, Diego Ulissi

** Luis Léon Sánchez, Jonas Vingegaard, Simon Yates

* Mikel Landa, Daniel Martin, Alex Aranburu, Juan Ayuso

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

De zomer is zaterdag ver te zoeken in de regio rond San Sebastián. De temperatuur schommelt in de middag rond de 19 à 22 graden en het is er bewolkt. Mogelijk breekt aan het einde van de middag de zon wat door, maar ook de kans op regen is reëel volgens Weeronline. De wind komt met windkracht 2 uit noord-noordwestelijke richting.

Tussen al het geweld van de Olympische Spelen is ook de Clásica San Sebastián gewoon te zien op tv. Sporza zendt de Baskische klassieker vanaf 16.00 uur live uit op Canvas. Ook via Eurosport kan je de koers zien, maar dan wel via de online Eurosport Player. De uitzending begint daar om 15.00 uur.