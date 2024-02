vrijdag 9 februari 2024 om 08:00

Voorbeschouwing: Clásica de Almería 2024 – Van Aert en Kooij starten hun seizoen tegen De Lie

De Clásica de Almería is een van de weinige sprinterskoersen op Spaans grondgebied. Dit jaar mag de eendagswedstrijd zich verheugen op de deelname van Visma | Lease a Bike, met Wout van Aert en Olav Kooij als kopmannen. Daarmee is ook meteen de topfavoriet genoemd in Zuid-Spanje. Wie zijn de concurrenten? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste tien winnaars Clásica de Almería

2023: Matteo Moschetti

2022: Alexander Kristoff

2021: Giacomo Nizzolo

2020: Pascal Ackermann

2019: Pascal Ackermann

2018: Caleb Ewan

2017: Magnus Cort

2016: Leigh Howard

2015: Mark Cavendish

2014: Sam Bennett

Laatste editie



Uitslag Clásica de Almería 2023

1. Matteo Moschetti (Q36.5) in 4u43m16s

2. Arnaud De Lie (Lotto Dstny) allen in z.t.

3. Jordi Meeus (BORA-hansgrohe)

4. Alexander Kristoff (Uno-X)

5. Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech)

Parcours

Deze editie van de Clásica de Almería brengt het peloton in 192,3 kilometer van Puebla de Vicar naar Roquetas de Mar, dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Almería ligt. Dat is twee kilometer meer dan vorig jaar. De laatste keer dat Almería ook daadwerkelijk als finishplaats werd aangedaan was in 2017, toen Magnus Cort met de zege aan de haal ging. In 2019 was Almería voor de laatste keer de startplaats.

Voor het koersverloop maken de start- en finishwijzigingen van de afgelopen jaren niet zoveel uit. Al een flink aantal jaar draait de wedstrijd uit in een massasprint. Dat komt omdat de organisatie de finale van de wedstrijd steeds weer vlak uittekent, waardoor sprintersploegen steeds nog genoeg tijd hebben om zich te organiseren voor een sprint.

Het parcours verandert weinig de laatste jaren. Beklimmingen als de Alto de Celín (7,1 km aan 4,6%), de Alto de La Alqueria (1,5 km aan 6,7%) en de Alto de Fuente Marbella (1,5 km aan 7,1%) vormen de grootste obstakels in de eerste honderd kilometer, waarna het parcours geleidelijk aan vlakker wordt. De grootste ‘wijziging’ ligt op het stuk tussen de Celín en La Alqueria, waar de route iets verlegd is ten opzichte van 2023.

Na 160 kilometer bereikt het peloton voor het eerst finishplaats Roquetas de Mar, waarna ook een eerste passage over de streep volgt. Daarna volgt nog een grote lus van 21 kilometer en een slotomloop van zes kilometer. In deze omloop liggen voornamelijk brede wegen die sprintersploegen de tijd geven om een lead-out op poten te zetten.

Met nog 500 meter voor de boeg verlaten de renners de Calle Miguel Indurain en slaan ze voor de laatste keer rechtsaf naar de naar Koning Juan Carlos I vernoemde finishstraat. Hier zal ongetwijfeld weer gespurt gaan worden.

Zondag 11 februari 2024, Puebla de Vicar – Roquetas de Mar (192,3 km)

Start: 13.00 uur

Finish: tussen 17.30 en 17.55 uur

Favorieten

In totaal staan acht WorldTeams aan het vertrek, evenals elf ProTeams en ‘slechts’ één continentale Spaanse ploeg. De meest in het oog springende ploeg is Visma | Lease a Bike, dat vorig jaar nog ontbrak in Almería. Dit seizoen rijdt de Nederlandse ploeg de driedaagse Murcia-Almería-Jaén om een deel van haar renners voor het eerst wedstrijdkilometers te laten maken. In deze sprinterskoers zien we Wout van Aert en Olav Kooij op de startlijst staan.

Dat brengt ons meteen bij de topfavoriet voor de overwinning. Olav Kooij is namelijk een van de snelste sprinters van het peloton, zeker in deze wedstrijd en zéker met de ondersteuning die hij van Visma | Lease a Bike mee krijgt in Zuid-Spanje. Allereerst staan hardrijders Julien Vermote, die zijn debuut maakt, Tosh Van der Sande en Loe van Belle aan de start. Zij moeten de sterke trein met Tim van Dijke, Mick van Dijke én Wout van Aert in stelling brengen voor Kooij.

Het wordt interessant om te zien of de combinatie Van Aert-Kooij net zo goed werkt als in de Tour of Britain vorig seizoen. Toen won Het Jachtluipaard van Numansdorp vier etappes op rij, waarna Van Aert ook een vlakke rit won. Later dit jaar gaat dat duo ook samen de Giro d’Italia rijden, dus dit is een prima testcase. Mocht Kooij onverhoopt niet kunnen sprinten, dan kan de Belg het kopmanschap overnemen.

In principe is Kooij the man to beat, maar de concurrentie is stevig. Wat te denken van Arnaud De Lie, die dit weekend in Spanje zijn eerste wedstrijden van het seizoen rijdt. Een latere start dan de afgelopen jaren, waardoor hij hoopt in het vervolg van het klassieke voorjaar ook nog in topvorm te kunnen zijn. De Lie moet het meer hebben van een lastige koers, maar vorig jaar was hij ook al tweede hier in Almería. Kan zijn trein met Jasper De Buyst en Jacopo Guarnieri hem goed vooraan afzetten? Lotto Dstny neemt ook een volgend sprinttalent mee in de persoon van Jarne Van de Paar. In principe is zijn rol in de sprinttrein.

Het complete podium van 2023 is weer present in Almería. Naast De Lie zijn ook winnaar Matteo Moschetti en Jordi Meeus aanwezig. De Italiaan is weer de kopman van Q36.5, maar het zou een serieuze verrassing zijn als hij weer wint. Meeus was vorig jaar derde, toen nog niet wetende dat hij later in het seizoen de Touretappe op de Champs-Élysées zou winnen. Nu krijgt hij onder meer Marco Haller en Jonas Koch mee als loodsen.

Het aanbod aan Belgische sprinters is groot in Almería, want Intermarché-Wanty komt met Gerben Thijssen op de proppen. Hij begon zijn seizoen uiterst succesvol met een overwinning in de Trofeo Palma op Challenge Mallorca. Als hij eenzelfde sprint kan rijden als daar, dan is Thijssen een serieuze podiumkandidaat. De ondersteuning is helemaal gebouwd rond Thijssen, met onder meer Boy van Poppel, Adrien Petit, Gijs Van Hoecke en Arne Marit.

Tudor schuift nieuwkomer Alberto Dainese naar voren. In de Challenge Mallorca wist de Italiaan al twee top-10-plaatsen te behalen, met een tweede plaats in de Trofeo Ses Salines-Felantix en een zesde plaats in de Trofeo Palma. Op een goede dag kan Dainese serieus meedoen om de zege. Arnaud Démare moet het meer hebben van een lastige koers; in de Trofeo Palma werd hij wel al vijfde in januari. Bij Arkéa-B&B Hotels krijgt de Fransman onder meer Daniel McLay met zich mee.

Zijn goede seizoensstart in de AlUla Tour zal Søren Waerenskjold graag willen doortrekken in Almería. De talentvolle Noor van Uno-X Mobility zal, met Magnus Cort als gangmaker, een gooi willen doen naar de zege. Namens UAE Emirates zal Juan Sebastián Molano, eind vorig jaar nog ritwinnaar in de Vuelta a España, sprinten en bij Caja Rural-Seguros RGA is Orluis Aular de kopman.

Tot slot willen we de namen van Iván García (Movistar), Marc Sarreau (Groupama-FDJ), Milan Fretin (Cofidis) en Jason Tesson (TotalEnergies) nog noemen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Olav Kooij

*** Arnaud De Lie, Gerben Thijssen

** Alberto Dainese, Wout van Aert, Søren Waerenskjold

* Jordi Meeus, Matteo Moschetti, Arnaud Démare, Juan Sebastián Molano

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

De temperaturen in Spanje zijn de voorbije weken weleens hoger geweest, maar zondag 11 februari wordt het wel aangenaam koersweer voor het peloton in de Clásica de Almería. De temperatuur schommelt rond de 15 graden Celsius, verwacht Buienradar, en er staat een westenwind (windkracht 3). Aan het begin van de middag schijnt de zon wat, maar later wordt het bewolkter.

De Clásica de Almería wordt live uitgezonden door Eurosport. Vanaf 15.30 uur zijn er beelden te zien via Eurosport.nl en Discovery+, waarna vanaf 16.00 uur ook Eurosport 1 inschakelt op tv.