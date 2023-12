donderdag 21 december 2023 om 15:04

Olav Kooij maakt in 2024 debuut in Giro d’Italia aan zijde van Wout van Aert

Olav Kooij gaat in 2024, zoals verwacht, zijn debuut in een grote ronde maken. De sprinter van Visma | Lease a Bike gaat dat doen in de Giro d’Italia, aan de zijde van Wout van Aert en klassementskopman Cian Uijtdebroeks.

Kooij maakt een stormachtige ontwikkeling door en bevestigde dat met liefst dertien zeges in 2023. Afgelopen seizoen zette hij ook nog zijn handtekening onder een contract dat hem tot eind 2025 bij de Nederlandse ploeg houdt.

Visma | Lease a Bike zet in de Giro d’Italia vooral in op ritzeges. “Daar kijk ik heel erg naar uit”, zei Kooij tijdens de ploegpresentatie. “Ik blijf altijd doelen stellen en probeer die te bereiken. Met dat gevoel ga ik ook naar de Giro. Ik begon hier in de opleidingsploeg en door goede resultaten blijf ik maar stappen zetten. Hopelijk kan ik dat doortrekken.”

“We hebben veel doelen in de grote rondes. In alle wedstrijden gaan we van start om te winnen. Afgelopen jaar wonnen we veel sprints en daar mogen we met trots op terugkijken”, zei Kooij, die ook de UAE Tour en Parijs-Nice gaat rijden in het voorjaar.