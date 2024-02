dinsdag 6 februari 2024 om 15:54

Hoe de eerste winnaar van de Clásica de Almería op bijzondere wijze in de vergetelheid raakte

Het Spaanse wielerjaar is al even bezig als de Clásica de Almería op het programma staat, maar de eendagskoers is de laatste jaren een vaste waarde in de maand februari. Wat je niet heel vaak ziet, is dat het een echte wedstrijd is voor sprinters. WielerFlits neemt je mee in de historie van deze Andalusische koers.

De geschiedenis van de Clásica de Almeria gaat terug tot 1986. De wedstrijd heette destijds de Ruta de las Hortalizas (wat een letterlijke vertaling is van de ‘Groentenroute’) en werd gewonnen door de Spanjaard Miguel Ángel Martinez Torres. Geen grote naam, maar zeker ook geen nobody. In eigen land wist Martinez eind jaren tachtig, begin jaren negentig vrijwel jaarlijks een koers op zijn naam te schrijven. Zo won hij in 1992 de Ruta del Sol.

Martinez komt in die jaren uit voor het vermaarde ONCE. Tijdens de kleinere koersjes mag hij zijn kans gaan, in de grote wedstrijden rijdt hij voornamelijk in dienst. Hij knapt veel werk op voor mannen als Alex Zülle, Erik Breukink en Laurent Jalabert. Maar ondanks al dat harde labeur, wordt zijn contract na 1994 niet verlengd. Martinez – 27 jaar oud op dat moment – verdwijnt daarop van de radar. Wie op zoek gaat naar uitslagen uit deze periode, komt vrijwel niets tegen. Ploegen waarvoor hij reed, zijn al helemaal niet te vinden. Opgelost in het niets. Achter zijn naam blijft het telkens blanco.

Maar dan, in het seizoen 2001, staat Martinez toch weer op een teamrooster. En wel op een zeer bijzondere: dat van Linda McCartney-Jacob’s Creek-Jaguar, de ploeg die in 1998 opgericht werd door de vrouw van Beatle Paul McCartney. Deze Britse formatie, die vegetarisme (en de vleesvervangers van Linda) promoot, heeft na een succesvol 2000 grote ambities. Ze mikken zelfs op Tourdeelname. Martinez komt er naast sportief manager Sean Yates en kopman Max Sciandri onder andere een piepjonge Bradley Wiggins tegen.

Althans, op papier. In werkelijkheid zullen Martinez en Wiggins geen enkele keer samen koersen. Nog voordat het seizoen goed en wel begonnen is, wordt Linda McCartney-Jacob’s Creek-Jaguar namelijk opgedoekt. Er is geen geld. ‘Sponsor’ Jaguar blijkt zelf helemaal niet te weten sponsor te zijn en ook de andere ‘geldschieters’ hebben nimmer toegezegd het team (heel) 2001 te steunen. De renners en stafleden zitten plots zonder werk.

Knechten voor Wiggins zoals hij ooit deed voor Zülle, zal Martinez dus nooit doen. Maar het stoppen van Linda McCartney-Jacob’s Creek-Jaguar betekent nog niet einde van zijn carrière. In 2001 en 2002, de laatste jaren van zijn wielerleven, raapt de oud-ONCE-renner nog verschillende ereplaatsen bijeen. Voor vergeten ploegen.

Weinig Spaanse winnaars

Maar goed, we dwalen af: terug naar de Clásica de Almería. Deze naam draagt de koers sinds 1992, toen de wedstrijd op de profkalender kwam. Tot die tijd won er telkens een Spanjaard, erna gebeurde dat nog maar zelden. Enkel de later noodlottig om het leven gekomen Isaac Gálvez (2000), José Iván Gutiérrez (2005) en Francisco Pérez (2006) slaagden er als prof in om voor eigen volk naar de zegebloemen te rijden. Martinez had dat dus gedaan als amateur.

Hoewel de wedstrijd door de jaren heen niet altijd eindigde in een massasprint, wil de wedstrijd zich nu toch vooral profileren als buitenkans voor de snelle mannen. Het is dan ook niet zo gek dat diverse topsprinters hier al de handen de lucht in hebben mogen steken. Als we alleen al naar de laatste jaren kijken, zien we drie van de snelsten der aarde op de erelijst: Sam Bennett (2014), Mark Cavendish (2015) en Caleb Ewan (2018).

Ook Giacomo Nizzolo (2021), Pascal Ackermann (2019 en 2020), Alexander Kristoff (2022) en Matteo Moschetti (2023) wonnen al. Ackermann is door zijn twee zeges overigens gedeeld recordhouder qua aantal overwinningen, samen met de Italiaan Massimo Strazzer (1997 en 2002). Laatstgenoemde is vooral bekend van zijn prestaties in de Giro d’Italia: hij won er één keer de paarse puntentrui en tweemaal het blauwe tussensprinttricot.

Wat de Belgen en Nederlanders betreft, zien we tot nu toe drie Belgische zeges en één Nederlandse. De Belgen waren in de jaren negentig drie keer achtereen aan het feest. In 1994 spurtte Johan Capiot (de vader van Amaury) naar de winst, een jaar later volgde Jean-Pierre Heynderinckx zijn voorbeeld. Wilfried Nelissen stond in 1996 op de hoogste trede van het podium. Voor Nederland was Theo Bos in 2010 de beste.

Noot van de redactie: Het bovenstaande verhaal over Miguel Ángel Martinez Torres bevat mogelijk onjuistheden. De bronnen met uitslagen spreken elkaar tegen.

Laatste tien winnaars Clásica de Almería

2023: Matteo Moschetti

2022: Alexander Kristoff

2021: Giacomo Nizzolo

2020: Pascal Ackermann

2019: Pascal Ackermann

2018: Caleb Ewan

2017: Magnus Cort

2016: Leigh Howard

2015: Mark Cavendish

2014: Sam Bennett

In het seizoen 2024 staat de Clásica de Almería gepland op zondag 11 februari.