Matteo Moschetti klopt Jordi Meeus en Arnaud De Lie in Clásica de Almería

Matteo Moschetti heeft de Clásica de Almería op zijn naam geschreven. De Italiaan was in Roquetas de Mar de snelste in een chaotische massasprint en bezorgde Q36.5 – nieuw in het peloton dit jaar – zo de eerste zege uit zijn bestaan. Jordi Meeus werd tweede, Arnaud De Lie derde.

De Clásica de Almería is al jarenlang een sprinterskoers. Ook dit jaar trokken stonden er weer de nodige snelle mannen aan de start, waaronder Fernando Gaviria en titelverdediger Alexander Kristoff. De grote favoriet was evenwel Arnaud De Lie. Kon de jonge Belg zijn vierde zege in het nog prille seizoen pakken?

In de openingsfase van de 190 kilometer lange wedstrijd ontstond een kopgroep van drie renners. Sander De Pestel (Flanders-Baloise), Eugenio Sánchez (Equipo Kern Pharma) en Luis Angel Maté (Euskaltel-Euskadi) bovenop de Alto de Celin (7 km aan 4,6%), de lastigste klim van de dag, een voorsprong van zo’n zeven minuten.

Waaiergevaar

Toen de sprintersploegen het tempo opschroefden in het peloton, verdween die voorgift echter als sneeuw voor de zon. Met nog zestig kilometer voor de boeg en alle hellingen van de dag achter de rug kwam alles zodoende weer bij elkaar. Het was in die fase wel onrustig in het peloton, want vanwege de wind was er waaiergevaar. Even brak het ook, maar vooraan viel het weer stil, waardoor iedereen weer terug kon keren.

Tot de laatste twintig kilometer gebeurde er vervolgens niet veel. Op dit punt ging de wind haar werk echter weer doen. Het peloton ging op een lang lint en aan de achterkant waaiden plukjes renners eraf. De meeste gelosten konden terugkeren, maar met nog twaalf kilometer te gaan trokken INEOS Grenadiers en UAE Emirates opnieuw door.

Massasprint

De beschutting in finishplaats Roquetas de Mar zorgde er evenwel voor dat de schade al met al meeviel. Ondanks dat de groep wat uitgedund was, bewees de bolvorming in het peloton dat we ons op konden maken voor een massasprint. In aanloop naar die sprint kwam topfavoriet De Lie in de verdrukking. Dat gold niet voor Matteo Moschetti, die met een krachtige aanzet de rest van het veld verraste. Hij boekte zijn eerste overwinning van het seizoen en de eerste zege in de historie van zijn gloednieuwe ploeg Q36.5

De tweede plaats was voor Jordi Meeus, terwijl De Lie als derde eindigde. Laatstgenoemde moest in volle sprint nog uitwijken na een manoeuvre van Max Walscheid om een valpartij te voorkomen.