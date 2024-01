zondag 28 januari 2024 om 18:32

Gerben Thijssen na eerste seizoenszege: “Doel om mij te meten met beste sprinters ter wereld”

Gerben Thijssen heeft zondag zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt in de Trofeo Palma. Als het aan de Belgische sprinter van Intermarché-Wanty ligt, is dat het begin van meer. “Het is mijn doel dit jaar om mezelf te meten met de beste sprinters in de wereld”, vertelde hij na afloop van zijn zege op Mallorca.

“Ik ben heel blij, in de eerste sprint op de eerste dag van de Challenge Mallorca raakten we elkaar wat kwijt in de lead-out, dus vandaag wilden we graag revanche nemen”, aldus Thijssen in het flashinterview. “We hebben onmiddellijk de controle op ons genomen, waarmee de ploeg veel vertrouwen in me toonde. Ik ben blij dat ik dat kon terugbetalen.”

“Het plan was eigenlijk om te wachten tot de slotronde, maar het was heel nerveus. Het was niet gemakkelijk om samen te blijven. In de laatste ronde volgde ik Adrien Petit en dan heb ik gezegd tegen Laurenz Rex dat hij dichtbij mij moest blijven, en als hij in het slot nog over mij kon komen, dat hij dat moest doen. Dat deed Laurenz perfect op 700 meter van de streep”, beschrijft Thijssen de finale.

Uiteindelijk kon Thijssen naar de zege sprinten, voor Alexander Kristoff en Marijn van den Berg. “Het was een heel goede lead-out, want ik heb zelf pas aangezet op 270 meter en ik weet dat ik heel snel ben. Als ik een gaatje sla, is het niet makkelijk om me nog te kloppen.”

‘Bewijzen dat ik Kooij, Merlier en Ewan kan kloppen’

“Nu volgt nog de Clásica de Almería en dan de Volta ao Algarve, Kuurne-Brussel-Kuurne en Parijs-Nice. Een groot programma, maar ik ben blij dat ik al een zege heb. Het is mijn doel dit jaar om mezelf te meten met de beste sprinters in de wereld. Vorig jaar won ik vier keer op een lager niveau, maar heb ik wel Caleb Ewan en Tim Merlier geklopt. Ik wil nu bewijzen dat ik Olav Kooij, Merlier en Ewan vaker kan kloppen. Ik heb een goede trein en vertrouwen in de ploeg. We gaan ook samen naar de Giro.”