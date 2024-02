vrijdag 9 februari 2024 om 19:10

Alberto Dainese crasht tijdens training en moet Spaanse eendagskoersen en Volta ao Algarve laten schieten

Alberto Dainese zal niet aan de start verschijnen van de Spaanse koersen in Murcia en Almería dit weekend. De Italiaanse sprinter van Tudor is tijdens een training gevallen en raakte daarbij gewond aan zijn gezicht en kaak, zo laat de Zwitserse formatie in een persbericht weten.

Alberto Dainese maakte afgelopen seizoen de overstap van het huidige dsm-firmenich PostNL naar Tudor. In dienst van zijn nieuwe ploeg wist de Italiaan in de Trofeo Ses Salines-Felanitx direct naar een tweede plek te sprinten. Dainese zal deze goede prestatie echter geen vervolg kunnen geven in Murcia, Almeriá en de Volta ao Algarve.

Het is nog niet bekend hoe lang de sprinter uit de roulatie zal zijn. Wel geeft de ploeg van de sprinter aan dat hij geen breuken heeft opgelopen bij de val tijdens de training. Het is in ieder geval zeker dat we de Italiaan in de aankomende twee weken niet meer in actie gaan zien.