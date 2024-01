Niels Bastiaens • dinsdag 9 januari 2024 om 08:00

Meer dan alleen Arnaud De Lie: dit verwacht Lotto Dstny van haar goudhaantjes

Special Sportief manager van Lotto Dstny, Kurt Van de Wouwer, heeft zijn zaakjes voor 2024 op orde. Natuurlijk wordt Arnaud De Lie het uithangbord, maar de ploeg heeft niet alleen verwachtingen van de sterke Waal. Van de Wouwer koestert ook ambities met vier andere, jonge Belgen voor het komende wegseizoen.

Arnaud De Lie (21)

“Ik denk dat we voor hem de lat iets hoger mogen leggen dan vorig jaar. Hij heeft met het winnen in Canada laten zien dat hij die grote wedstrijden kan afwerken. Tegelijk zagen we in Parijs-Nice dat het niet allemaal vanzelfsprekend en gemakkelijk is. Ik denk dat we naar het Vlaamse voorjaar mogen kijken. Als alles normaal verloopt, verwachten we dat hij een klassieker of semiklassieker op zijn naam kan schrijven. Op dit moment spreek ik eerder over een semiklassieker, alhoewel we ook weten dat – als het eens juist valt – een klassieker ook al kan.”

“We hebben gezien dat Arnaud iets uitzonderlijks brengt. Er zijn bepaalde wedstrijden, en zeker met een lastige aankomst, dat hij zegt: vandaag win ik hier. Als eender welke andere renner dat zegt, dan zou ik denken van: wat zeg jij nu? Maar bij hem komt dat er zo natuurlijk uit. En hij doet dat dan ook. Zonder sterallures. Het is allemaal wel sneller gegaan dan we verwacht hadden. En ook de manier waarop hij dat doet, zoals de sprint in Canada, is echt indrukwekkend.”

“De Lie rijdt in 2024 ook zijn eerste Tour de France. Wat daar de verwachtingen zijn, is een lastige. Een rit winnen in de Tour, wordt niet gemakkelijk. Ik bedoel: alle topsprinters zullen daar aanwezig zijn. En hij heeft echt een oplopende aankomst nodig. Dan denk ik dat er maar één echte kans in de Tour van volgend jaar is: etappe acht of negen. Dan moet het goed vallen die dag.”

Florian Vermeersch (24)

“Florian zit er echt kort op. Ik vind dat hij een heel regelmatig seizoen heeft gereden vorig jaar. Maar bij hem zie je dat die uitschieter, die overwinning ontbreekt. Florian kan een renner zijn die, als hij eens één keer wint, vertrouwen tankt en echt vertrokken is. Daar geloof ik oprecht in.”

“Je zit natuurlijk met Arnaud De Lie als kopman. Als je daar Florian bij zet, zou die combinatie goed kunnen werken. Wanneer die twee samen in de finale komen, dan kan Florian daar ook hier en daar zijn voordeel uit halen en hopelijk eens die hoofdvogel afschieten. Al zou ik zijn doelstelling in 2024 houden op finales rijden in het Vlaamse voorjaar. Die koersen zijn sowieso op zijn lijf geschreven.”

Maxim Van Gils (24)

“Maxim heeft vorig jaar een heel goed seizoen gehad. In de Waalse klassiekers was hij alomtegenwoordig, in Luik-Bastenaken-Luik viel hij net buiten de top-10. In de Tour scheelde het niet veel of hij won een etappe, maar ook naar het einde van het jaar toe was hij op niveau.”

“Van Gils is iemand die nog redelijk snel is in een klein groepje. Als dat een keer goed valt, verwachten we van hem dat hij de hoofdvogel gaat afschieten. Je moet dan niet denken aan een Luik-Bastenaken-Luik, maar eerder een etappe in de Tour. Er zijn daar voldoende lastige ritjes waar hij mee kan gaan in de ontsnapping. Als er vijf of zes renners overblijven, is hij snel genoeg om te kunnen winnen. Hetzelfde in pakweg de Ronde van Catalonië.”

“Maar we moeten ook realisten zijn. Renners als Florian en Maxim neigen nu al richting de subtop. Maar in dat kransje renners is het niet iedereen gegeven om topper te worden. Er gaan renners bij zijn die doorbreken, en anderen die dat nooit doen. Ze kunnen niet allemaal toppers worden. En met toppers bedoel ik renners die Luik-Bastenaken-Luik of de Waalse Pijl kunnen winnen. Zo zijn er geen vijf.”

Alec Segaert (20)

“Als je ziet wat Alec op het Belgisch kampioenschap heeft gedaan, zowel in het tijdrijden als op de weg, dan mogen we van een verrassing spreken. De wegrit was nog verrassender dan wat hij in de tijdrit heeft gedaan. Alec is geen winnaarstype, die gaat normaal gezien geen vijf koersen op een seizoen winnen. Maar als je ziet dat hij op dat BK – toch een koers waar heel wat kwaliteit aan de start stond – als enige meekan met Evenepoel, dan gaat hij dat nog laten zien.”

“Ik verwacht niet dat hij constant alle finales gaat rijden. Ik denk dat Alec nog ervaring mist. Zijn positionering, zich niet laten wegdrummen op belangrijke momenten, moet beter. Op het moment dat we dat eruit krijgen, is hij vertrokken. Want qua motor zit hij goed. Ik wil de lat niet te hoog leggen voor Alec. Als je dat doet, kan je er ook los onderdoor stappen.”

Lionel Taminiaux (27)

“Iemand als Taminiaux zou dit jaar kunnen verrassen. Hij is een renner die de laatste jaren misschien een beetje onderschat is geweest. Intussen heb ik links en rechts gelezen dat hij in de ploeg zou zijn gekomen vanwege Arnaud. Maar ik geloof dat hij iemand is die, als je hem zelfvertrouwen en de juiste kansen geeft, ook mooie dingen kan tonen. Zoals Milan Menten het dit seizoen ook deed.”