Voorbeschouwing: Brussels Cycling Classic 2022

Aanstaande zondag staat alweer de 102de editie van de Brussels Cycling Classic op de kalender. De wedstrijd, die vroeger door het leven ging als Parijs-Brussel, zoekt een opvolger voor Remco Evenepoel. Wie treedt er in de voetsporen van de 22-jarige Vlaming? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Parijs-Brussel stond in 1893 al voor het eerst op de kalender. Om dat in perspectief te plaatsen: de eerste editie van Luik-Bastenaken-Luik, die met haar bijnaam La Doyenne bekendstaat als de oudste wielerklassieker in de Benelux, werd slechts een jaar eerder voor het eerst georganiseerd. Parijs-Roubaix is dan weer drie jaar jonger dan Parijs-Brussel.

Het is dan ook fair to say dat de ‘Klassieker der Twee Hoofdsteden’ een behoorlijk lange geschiedenis heeft. Net zoals bij andere wielerkoersen die in deze periode het levenslicht zagen, staat een krant aan de basis van deze wedstrijd. Het Parijse wielerblad La Bicyclette is dat in het geval van Parijs-Brussel. Metselaar André Henry kroonde zich in 1893 tot eerste winnaar.

Saillant detail: Parijs-Brussel was in deze eerste jaren een wedstrijd over vierhonderd kilometer. Later zou deze steeds verder ingekort worden. Toen Eddy Merckx deze koers in 1973 won, was deze bijvoorbeeld nog ‘maar’ 294 kilometer.

Misschien dat dit ook de reden was waarom Parijs-Brussel steeds meer aan status inboette. Door de kortere afstand werd het parcours steeds minder lastig, waardoor het koersverloop minder aantrekkelijk werd en spurters steeds vaker met de zege aan de haal gingen. Robbie McEwen won hier in de afgelopen decennia bijvoorbeeld vijf keer.

In 2013 besloot de organisatie van Parijs-Brussel dat het anders moest en verplaatste de startplaats naar Brussel. Parijs-Brussel was daardoor geen Parijs-Brussel meer, maar Brussel-Brussel – de naam werd veranderd naar de Brussels Cycling Classic. Nog steeds gingen pure sprinters er met de winst vandoor, getuige de namen van André Greipel, Dylan Groenewegen, Caleb Ewan en Tim Merlier op de erelijst in recente jaren. Sinds vorig jaar zijn de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg opgenomen in het parcours.

Laatste tien winnaars Brussels Cycling Classic

2012: Tom Boonen

2013: André Greipel

2014: André Greipel

2015: Dylan Groenewegen

2016: Tom Boonen

2017: Arnaud Démare

2018: Pascal Ackermann

2019: Caleb Ewan

2020: Tim Merlier

2021: Remco Evenepoel

Vorig jaar

Remco Evenepoel zette vorig jaar de Brussels Cycling Classic achter zijn naam na een aantrekkelijk koersverloop, waarin een kopgroep met zes renners aanvankelijk de openingsfase kleurde. Lindsay De Vylder, Torsten Traeen, Etienne van Empel, Jules Hesters, Robert Scott en Gianni Marchand reden drie minuten weg van het peloton en speelden tot laat in de wedstrijd een rol van betekenis.

Na de passage van de Muur van Geraardsbergen konden zij zelfs even hun karretje aanhaken bij Evenepoel, Victor Campenaerts, Aimé De Gendt, Philippe Gilbert, Tosh Van der Sande, Marc Hirschi en Brandon McNulty. Bij een nieuwe aanval moesten zij echter definitief passen – en kwamen Van der Sande, De Gendt, Campenaerts, Gilbert, Hirschi, McNulty en weer Evenepoel voorop te rijden.

Slechts twee van hen zouden met elkaar om de zege strijden, omdat de overige vier een verkeerde bocht namen en uit beeld verdwenen. Die twee waren De Gendt en Evenepoel. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux verweerde zich kranig, maar moest in de absolute slotfase toch passen en de zege laten aan Evenepoel. Op meer dan twee minuten werd Van der Sande derde.

Uitslag Brussels Cycling Classic

1. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step)

2. Aimé De Gendt (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) op 50s

3. Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) op 2m13s

4. Philippe Gilbert (Lotto Soudal) op 2m13s

5. Marc Hirschi (UAE Team Emirates) op 2m13s

Parcours

Zoals de naam al doet vermoeden, is de Brussels Cycling Classic een wedstrijd met start en finish in de Belgische hoofdstad Brussel. De organisatie heeft een vergelijkbaar parcours met vorig jaar uitgetekend, waarin de combinatie Muur van Geraardsbergen-Bosberg van cruciaal belang voor het koersverloop zal zijn. De wedstrijd telt in totaal 204 kilometer.

De openingsfase begint nochtans vlak, als het peloton rond een uurtje of half een richting Tervuren, Overijse en La Hulpe trekt. Een vroege vlucht zal waarschijnlijk snel gevormd worden, nog voordat de eerste heuvels opdoemen. Die heuvels zijn de Rue du Croiseau en de Rue de Ronquieres, maar die mogen zo vroeg in de wedstrijd geen naam hebben. Veel zal hier dan ook niet gebeuren.

Na halfweg koers barst de wedstrijd los, als er vier heuvels in pakweg vijftien kilometer gepland. De Muur van Geraardsbergen (1,2 kilometer aan 7,8%) en Bosberg (1,4 kilometer aan 5%) vormen het hart van deze heuvelzone, die vooraf en achteraf wordt gegaan door de Zavelstraat en de Congoberg.

Daarna begint de finale echt. Op zestig kilometer van de finish staat nog een keer de combinatie Muur van Geraardsbergen-Bosberg-Congoberg gepland. Hier barstte vorig jaar de koers los. Daarna kunnen de verschillen alleen nog gemaakt worden op de Brabantsebaan, de Rosweg en de Heiligekruiswegstraat.

Zondag 5 juni, Brussel-Brussel (204 km)

Start: 12.20 uur

Finish: 17.09-17.37 uur

Favorieten

De organisatie van de Brussels Cycling Classic kan na zondag vermoedelijk weer een sterke renner op de erelijst bijschrijven. Er staan namelijk veel WorldTour-teams aan het vertrek in Brussel. Elf om precies te zijn. De goede opkomst laat zien dat de Brussels Cycling Classic weer in trek is, en dat de keuze om het parcours te wijzigen een goede is gebleken.

Het huidige parcours is namelijk niet zwaar genoeg om een massasprint uit te sluiten, en niet licht genoeg om een massasprint te garanderen. En dat zorgt ervoor dat veel renners zondag kansen zullen zien om een goed resultaat te behalen. In het meest aannemelijke scenario wordt er flink koers gemaakt op de Muur van Geraardsbergen en Bosberg, waarna het kielekiele zal zijn of de groep die hier wegrijdt zal wegblijven.

Mocht dit scenario werkelijkheid worden, dan kijken we naar sterke renners die gaan mee zijn in de eerste groep met een rappe sprint. Danny van Poppel of Hugo Hofstetter bijvoorbeeld, die in eendagswedstrijden altijd komen bovendrijven. Zij lijken zondag de te kloppen renners te zijn. Hofstetter noteerde dit jaar al zes podiumplaatsen in eendagswedstrijden, waaronder de overwinning in de Tro-Bro Léon. En een fraaie derde plek in Kuurne-Brussel-Kuurne. Van Poppel maakte dan weer indruk door tweede te worden in de Scheldeprijs en – recentelijk nog – tweede in Rund um Köln. Met zijn vorm zit het dus goed.

Lotto Soudal heeft een plan A, een plan B en zelfs een plan C in de vorm van Victor Campenaerts, Florian Vermeersch en Philippe Gilbert. Omdat de punten broodnodig zijn, start de Belgische ploeg met een van de sterkst denkbare opstellingen. Campenaerts kwam hier vorig jaar al dichtbij en zal zeker iets laten zien op de Bosberg of de Muur, Vermeersch won laatst de Antwerp Port Epic en is dus zeker in goeden doen. Arnaud De Lie stond aanvankelijk op de deelnemerslijst, maar is er later van afgehaald.

Op de combinatie Muur-Bosberg is het ook zeker letten op de mannen van de INEOS Grenadiers, die weer met de succesvolle jonkies komen opdraven in Brussel. Revelatie Magnus Sheffield, winnaar van de Brabantse Pijl, is een man op te letten, evenals Ben Turner. Met Kim Heiduk en Luke Plapp moeten de INEOS-renners de gevestigde namen het vuur aan de schenen kunnen leggen. En dan hebben ze ook nog eens Elia Viviani achter de hand om te spurten.

Over succesploeg Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux hebben we het nog niet gehad. Ook zij komen met een sterk team in de breedte naar Brussel. Dat namen als Taco van der Hoorn en Quinten Hermans hier niet in de sterren vallen, zegt genoeg over de kwaliteit van het deelnemersveld. Wie er wel in de sterren valt: Aimé De Gendt en Alexander Kristoff. De Gendt werd hier vorig jaar tweede, Kristoff is goed in vorm, getuigen zijn zeges in de Scheldeprijs en de Ronde van Noorwegen. Beiden liggen deze koers uitstekend. Op de voorlopige startlijst zien we ook de naam van Biniam Girmay staan, maar dat hij start lijkt ons erg onwaarschijnlijk. Zijn oog heeft nog rust nodig.

De laatste sterren gaan naar twee coureurs van Alpecin-Fenix. Tim Merlier is op papier namelijk de rapste van het deelnemersveld en dus krijgt hij een ster, maar de vraag is hoe met zijn conditie is gesteld. Gianni Vermeersch is in ieder geval beter in vorm – hij werd laatst nog tweede in de Antwerp Port Epic.

Outsiders die nog genoemd moeten worden: Jake Stewart, Amaury Capiot, Ethan Vernon, Davide Ballerini, Piet Allegaert, Sep Vanmarcke en Pierre Barbier.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Hugo Hofstetter

*** Danny van Poppel, Victor Campenaerts

** Magnus Sheffield, Aimé De Gendt, Alexander Kristoff

* Tim Merlier, Ben Turner, Florian Vermeersch, Gianni Vermeersch

Weer en TV

De weersverwachtingen voor aanstaande zondag zien er niet al te best uit. Buienradar voorspelt dat het gaat onweren. Het wordt 22 graden Celsius en onderweg is er kans op neerslag. De wind komt vermoedelijk met windkracht 3 uit het zuidwesten. De wedstrijd is live te zien op Eurosport en Sporza vanaf 15.00 uur.