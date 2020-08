Tim Merlier wint regenachtige Brussels Cycling Classic zondag 30 augustus 2020 om 15:12

De winst in de Brussels Cycling Classic 2020 is gegaan naar Belgisch kampioen Tim Merlier. De kopman van Alpecin-Fenix was na 203 kilometer als eerste over de finish aan het Atomium in de Belgische hoofdstad.

Van Schip kleurt de vlucht

Jan-Willem van Schip (BEAT Cycling Club) zorgde voor de Nederlandse inbreng in de kopgroep van de dag. Hij kleurde de koers met Julien Duval (AG2R La Mondiale), Jasha Sütterlin (Team Sunweb), Loïc Vliegen (Circus-Wanty Gobert), Cedric Beullens (Sport Vlaanderen-Baloise) en Julien Van den Brande (Tarteletto-Isorex). De maximale voorgift van de zes was vier minuten.

Naarmate de heuvelzone op vijftig kilometer van de finish naderde, nam BORA-hansgrohe het initiatief in het peloton. Het gat met de koplopers werd daardoor verkleind tot een minuut. In regenachtige omstandigheden opende Pieter Serry vervolgens de finale, maar hij kwam niet weg. Dat lukte Pim Ligthart, Cyril Lemoine, Emmanuel Morin, Tom Wirtgen en Alex Mengoulas wel. Zij gingen in de achtervolging op de koplopers, maar werden op de Bruine Put-klim gegrepen.

Heuvels zorgen niet voor schifting

Na de Menisberg probeerde een nieuw viertal (Serry, Dries De Bondt, Julien Vermote en Mikkel Honoré) de oversteek te maken naar de groep-Van Schip. Met het peloton in hun kielzog vonden zij op 21 kilometer van de meet de aansluiting met de kop. Er volgde dus een algemene hergroepering, waarna een massasprint onvermijdbaar leek.

Sprint op komst

Jasper Philipsen, toch een van de kanshebbers in een sprint, koos echter voor de aanval in een kletsnatte slotfase. Hij kreeg Aimé De Gendt en Ilan Van Wilder met zich mee, wat Alpecin-Fenix tot achtervolgen dwong. Een wolkbreuk boven Brussel maakte de finale er niet makkelijker op voor de renners. Van een geoliede sprintvoorbereiding was dan ook geen sprake.

Toch probeerden de nodige teams hun sprinters in ideale positie af te zetten van voren. Deceuninck-Quick-Step trok de sprint aan voor Davide Ballerini, waarna Arkéa-Samsic op kwam zetten in dienst van Nacer Bouhanni. De Fransman zag echter Belgisch kampioen Tim Merlier langszij komen in de laatste rechte lijn. De Alpecin-Fenix-kopman kwam als eerste over de meet, voor Ballerini en Bouhanni.