Remco Evenepoel zegeviert ook in Brussels Cycling Classic

Remco Evenepoel blijft winnen. Enkele dagen na zijn zege in de Druivenkoers Overijse bleek hij ook de beste te zijn in de Brussels Cycling Classic. Aimé De Gendt ging als laatste renner overboord bij Evenepoel en werd tweede.



Zaterdag bleek dat de Brussels Cycling Classic geen sprintkoers meer is. Door de toevoeging van de Bosberg en de Muur van Geraardsbergen aan het parcours lagen er meer mogelijkheden voor de aanvallend ingestelde renners.

In de openingsfase reed een kopgroep met daarin zeven renners weg uit het peloton. Lindsay De Vylder, Torsten Traeen, Etienne van Empel, Jules Hesters, Robert Scott en Gianni Marchand vergaarden een voorsprong van bijna drie minuten en hoopten zo te anticiperen op aanvallen vanuit het peloton in de finale.

Evenepoel opent het bal op de Muur

Dat deden ze goed, want na een aanval van Remco Evenepoel op de Muur van Geraardsbergen konden de overgebleven koplopers Marchand, Scott en Traeen hun karretje even aanhaken bij de nieuw gevormde kopgroep met daarin ook Victor Campenaerts, Aime De Gendt, Philippe Gilbert, Tosh Van der Sande, Marc Hirschi Brandon McNulty.

Een overwinning zat er zaterdag echter niet in voor een van de drie overgebleven vluchters. Na nieuwe aanvallen van Gilbert, Evenepoel en Campenaerts verdwenen zij snel uit beeld en werd duidelijk dat een van de bovengenoemde renners met de zege aan de haal zou gaan. Het peloton reed namelijk al snel bijna twee minuten achter de zeven koplopers.

Deel van sterke kopgroep rijdt verkeerd, De Gendt en Evenepoel vooruit

In diepe finale hoopten de koplopers op een van de twee kasseistroken het duel om de zege uit te vechten, maar zo ver kwam het nooit. Nadat Campenaerts, Gilbert, Van der Sande, Hirschi en McNulty verkeerd reden, kwamen Evenepoel en De Gendt voorop te rijden.

Evenepoel kraakt De Gendt

De twee koplopers slaagden erin om de voorsprong beetje bij beetje uit te breiden, waarna Evenepoel besloot om alleen verder te rijden. De Gendt stribbelde nog even tegen, maar moest in de laatste tien kilometer zijn landgenoot laten gaan. Uiteindelijk vergrootte de renner van Deceuninck-Quick-Step zijn voorsprong zelfs tot dertig seconden om in Brussel alweer zijn tweede koers in een paar dagen te winnen.