Tour 2022: Voorbeschouwing etappe 16 naar Foix

Na de derde en laatste rustdag in Carcassonne trekt de karavaan naar Foix, voor een overgangsrit in de zestiende etappe. Vroeg in de rit liggen twee klimmetjes, maar het echte werk begint op 65 kilometer van de meet. Dan volgen achtereenvolgens de Port de Lers en de Mur de Péguère. Daarna is het nog 27 kilometer afdalen naar de finish in Foix. Reken maar dat de aanvallers deze rit allemaal omcirkeld hebben. We blikken vooruit!

Parcours

Meteen na de tweede rustdag krijgen de renners in het zuiden van Frankrijk een overgangsetappe gepresenteerd. De startplaats is Carcassonne, waar de Tour de France zich vorig jaar ook twee keer nestelde. De middeleeuwse stad, met een oude vestingsstad die sinds 1997 deel uitmaakt van de UNESCO Werelderfgoedlijst, zag Mark Cavendish er een massasprint winnen en organiseerde een dag later de start. Het werd de etappe die door Bauke Mollema gewonnen werd.

Het parcours leidt de renners vanuit Carcassonne, gelegen in het departement Aude, in zuidwestelijke richting naar het naastgelegen departement Ariège. In de eerste vijftig kilometer liggen drie korte klimmetjes om de benen op te warmen. Het zijn achtereenvolgens de Côte de Saint-Hilaire (1,6 km aan 6,6%), de Col de l’Espinas (5,2 km aan 5,3%) en de niet gecategoriseerde Col du Bac (3,2 km aan 5,3%). Vervolgens wacht een lange overgangsfase richting een toch wel pittige finale.

Met nog tachtig kilometer te gaan begint de weg al langzaam op te lopen. Dit is de inleiding van de Port de Lers. Deze Pyreneeënklim, in totaal 11,4 kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7%, zat zes keer eerder in de Tour de France. De eerste keer was in 1995, toen Marco Pantani als eerste de top wist te ronden. Drie jaar geleden was Romain Bardet de laatste die dat flikte. Vanaf de top is het nog pakweg 55 kilometer tot de finish.

De snelle afdaling voert de renners naar Massat, waar ook de voet van de slotklim ligt. Dit is de steile Mûr de Péguère (9,3 km aan 7,9%), die in twee delen is opgedeeld. De eerste zes kilometer verlopen gelijkmatig en over brede wegen, maar de laatste 3,6 kilometer wordt een geitenpad opgezocht. Die drie kilometer gaan aan een gemiddelde van 11,4% en met uitschieters tot 18%. Op de laatste stroken van deze klim, die in 2019 ook al gecombineerd werd met de Port de Lers, kunnen zeker verschillen gemaakt worden.

Eenmaal op de top aangekomen, op 1.362 meter hoogte, wacht nog een lange afzink van ongeveer 27 kilometer richting finishplaats Foix. De laatste tien kilometer gaan ook in licht dalende lijn, maar niet meer zo steil als daarvoor. Hier kunnen eventueel gemaakte verschillen nog rechtgezet worden. Foix is geen onbekende plaats voor de Tour de France. De laatste drie winnaars in deze stad in de Midi-Pyrénées zijn Simon Yates (2019), Warren Barguil (2017) en Luis Léon Sánchez (2012).

Officieuze start: 12.30 uur

Officiële start: 12.40 uur

Finish: tussen 17.00 en 17.25 uur

Afstand: 178,5 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Côte de Saint-Hilaire: tussen 13.00 en 13.05 uur

Passage Col d’Espinas: tussen 13.35 en 13.45 uur

Tussensprint Lavelanet: tussen 14.20 en 14.30 uur

Passage Port de Lers: tussen 15.45 en 16.05 uur

Passage Mûr de Péguère: tussen 16.30 en 16.55 uur

Favorieten

Dinsdag, vluchtdag! In de zestiende etappe tussen Carcassonne en Foix trekken de renners al de Pyreneeën in en krijgen ze twee lastige beklimmingen voorgeschoteld, maar we verwachten niet meteen vuurwerk tussen de klassementsrenners. Daarvoor ligt de laatste klim van de dag, de Mûr de Péguère, net iets te ver van de streep.

We sluiten niet uit dat een coureur die al iets verder staat in de algemene rangschikking, het dinsdag zal proberen op een van de hellingen. De Jonas Vingegaards en Tadej Pogačars van deze wereld zullen echter vooral wachten op de etappes van woensdag en donderdag.

Voor de aanvallers biedt dit – niet voor het eerst in deze Tour – kansen. Wie er dinsdag als eerste over de streep komt in Foix? We beschikken helaas niet over een glazen bol, maar de mensen die gretig meedoen aan de verscheidene Tourpooltjes zullen de naam van Bob Jungels ongetwijfeld naar voren schuiven. De Luxemburger heeft al een ritzege op zak – na zijn indrukwekkende solo op weg naar Châtel – maar is zeker nog niet verzadigd. De hardrijder van AG2R Citroën speelt inmiddels geen rol van betekenis meer in de absolute top van het algemeen klassement en zal dus als rittenkaper alle vrijheid krijgen op weg naar Foix.

De finale is de 29-jarige coureur op het lijf geschreven. De beklimmingen zijn pittig, maar buiten de slotkilometers van de Mûr de Péguère zeker niet onoverkomelijk voor een renner als Jungels. Daar komt nog eens bij dat hij in de finale zijn excellente daalkwaliteiten kan aanspreken, in lange afzink van ongeveer 27 kilometer richting finishplaats Foix. Binnen zijn ploeg AG2R Citroën zien we niet zo snel andere kanshebbers. Benoît Cosnefroy vecht de hele Tour al tegen zichzelf en Ben O’Connor, de man die een goed klassement moest rijden namens de ploeg, is al naar huis.

BORA-hansgrohe zal deze rit ook hebben aangekruist. De Duitse formatie lijkt met Aleksandr Vlasov op weg naar een top 10-notering in het algemeen klassement, maar dat wil niet zeggen dat het team zich ook blindstaart op de algemene rangschikking. Nee, de ploeg mikt ook op ritwinst en dus zagen we al veel renners van BORA-hansgrohe in de vroege vlucht. Lennard Kämna lijkt de voornaamste kanshebber om het af te ronden. De Duitser heeft vaak een neusje voor de goede ontsnapping, weet het hoofd koel te houden in stressvolle situaties en was er deze Tour al een keer erg dicht bij, in de rit naar La Super Planche des Belles Filles.

Mocht Kämna het om de een of andere reden laten afweten op weg naar Foix, dan heeft de formatie met Patrick Konrad, Felix Großschartner en Maximilian Schachmann nog drie kandidaat-ritwinnaars in de gelederen. Van Konrad hebben we deze Tour nog niet erg veel gezien, maar de Oostenrijkse klimmer doet het in de schaduw van alle hoofdrolspelers toch verre van onaardig en liet zich in de rit naar Mende (5e) al van zijn aanvallende kant zien. Bovendien was hij vorig jaar de beste in een Tourrit (die naar Saint-Gaudens) over een gelijkaardig parcours. Schachmann en Großschartner (7e in Mende) zullen deze etappe ook hebben aangekruist.

Mocht Fred Wright dinsdag de etappe winnen, kunnen we toch onmogelijk spreken van een verrassing. De jonge Brit van Bahrain Victorious heeft zich de voorbije twee weken ontpopt tot een rasaanvaller pur sang, eentje die zich al een paar keer écht wist te onderscheiden vanuit de vroege vlucht. In de rit naar Lausanne werd hij als laatste aanvaller ingerekend, op weg naar Megève maakte hij indruk in dienst van ploegmaat Luis Léon Sánchez en in etappe naar Saint-Étienne moest hij alleen zijn meerdere erkennen in een beresterke Mads Pedersen. Krijgt de 23-jarige Wright dinsdag loon naar werken?

Net niet. Het is niet alleen van toepassing op Fred Wright. Ook Nick Schultz, de Australiër van BikeExchange-Jayco, was al zeer dicht bij Tourglorie. Op de plaatselijke landingsbaan van Mègeve leek Schultz in de laatste meters op weg naar de grootste zege uit zijn carrière, maar werd hij in de laatste meters nog geremonteerd door de opkomende Magnus Cort. De ontgoocheling na de finish was uiteraard enorm bij Schultz, maar het moet hem toch ook hebben gesterkt in zijn overtuiging dat hij op een dag een Touretappe kan winnen. Dinsdag krijgt de rappe renner nog eens een uitgelezen kans om sportieve revanche te nemen.

Dan over naar het kamp van EF Education-EasyPost. De Amerikaanse formatie kan in de derde Tourweek niet meer rekenen op smaakmaker Magnus Cort, maar heeft alsnog meerdere ijzers in het vuur voor de rit naar Foix. Rigoberto Urán staat inmiddels al op een straatlengte achterstand en zal dinsdag misschien wel voor de aanval kiezen.

Toch verwachten we meer van zijn Amerikaanse ploegmaat Neilson Powless. De 25-jarige klimmer is bezig aan een prima Tour en deed in de etappes naar Wallers-Arenberg en Alpe d’Huez al mee om de ritzege. Powless strandde twee keer op een vierde plaats, maar wellicht zit er dinsdag nog meer in het vat. Met zijn klim- en hardrijderskwaliteiten moet hij ver kunnen komen.

Een andere coureur van de brigade van Jonathan Vaughters, Alberto Bettiol, leek in de veertiende etappe van de Tour de France even op weg naar de overwinning. Op de slotklim naar het vliegveld van Mende vocht de Italiaan een gedenkwaardig duel uit met Michael Matthews. Bettiol moest na meerdere plottwisten nipt het onderspit delven, maar zal toch vertrouwen hebben geput uit zijn prestatie. De oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen beschikt over de benen om een etappe te winnen, dat staat buiten kijf, en moet dinsdag misschien wel in staat zijn om dit goede gevoel om te zetten in iets tastbaars.

Voor de mannen van Lotto Soudal is het voorlopig een moeizame Tour, maar dat wil niet zeggen dat de ploeg straks met lege handen zal achterblijven. Caleb Ewan is momenteel wat op de sukkel, maar Andreas Kron is misschien wel in staat om de ploeg een broodnodige zege te bezorgen. De explosieve Deen lijkt over een goed stel benen te beschikken, staat zijn mannetje bergop en beschikt na een zware koers over een snedige sprint. In de rit naar Mende wist hij zichzelf in een kansrijke positie te manoeuvreren, maar kende hij op een zeer ongelukkig moment pech. Kan hij zich dinsdag revancheren richting Foix?

Kron was in de finale naar Mende op pad met onder meer Michael Matthews, die na heel wat ups en downs en tweede plaatsen zijn vierde Touretappezege uit zijn carrière wist te boeken. De manier waarop Matthews het wist af te maken in Mende, was ronduit indrukwekkend en belooft voor de resterende etappes. De coureur van BikeExchange-Jayco wilde laten zien dat hij veel meer is ‘dan alleen een sprinter’. Op weg naar Foix kan hij dat opnieuw demonstreren, want een Matthews in deze vorm is zeker niet kansloos in de juiste vlucht. Ook niet in een etappe over twee lastige Pyreneeëncols.

Israel Start-Up Nation heeft ook meerdere opties om mee te sturen in de vroege vlucht. Michael Woods is met zijn punch altijd een gevaarlijke klant in een kopgroep en zijn generatiegenoot Jakob Fuglsang is eveneens tuk op ritwinst. Simon Clarke bezorgde de ploeg al een overwinning in de kasseienrit naar Wallers-Arenberg, maar is er helaas niet meer bij vanwege een coronabesmetting. En dan hebben we nog de Let Krists Neilands, die de voorbije dagen ook zeer aanvallend rondreed, en de toch wel herboren Chris Froome. Kan de viervoudige Tourwinnaar de goede lijn doortrekken na een derde stek op l’Alpe d’Huez? Of mikt hij op de overige bergritten?

Andere renners om in de gaten te houden, zijn Dylan Teuns, Luis Léon Sánchez, Damiano Caruso, Matej Mohorič (Bahrain Victorious), Thibaut Pinot, Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Tony Gallopin (Trek-Segafredo), Ion Izagirre, bergkoning Simon Geschke (Cofidis), Matteo Jorgenson (Movistar), Hugo Houle (Israel-Premier Tech), Andreas Leknessund (Team DSM), Carlos Verona (Movistar), Dylan van Baarle, Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers), Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty-Gobert), Pierre Latour (TotalEnergies) en Franck Bonnamour (B&B Hotels-KTM).

Tot slot willen we u ook de namen van Mattia Cattaneo, Andrea Bagioli (Quick-Step Alpha Vinyl), Bauke Mollema, Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) en Tim Wellens (Lotto Soudal) niet onthouden. En wat met Wout van Aert? Dit is normaal wel een mooie etappe voor de groenetruidrager om iets te proberen vanuit de ontsnapping, maar de Belg moet zich nu toch wat meer schikken in het teambelang. Van Aert moet in dit soort ritten vooral gele trui Jonas Vingegaard uit de problemen zien te houden, en zal waarschijnlijk weinig ruimte krijgen om zijn eigen doelen na te jagen.

Favorieten volgens WielerFlits:

Tour 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

Ook na de rustdag krijgen de wielrenners te maken met zeer hoge temperaturen. Gedurende de middag loopt de temperatuur verder op, wel wordt het dinsdag in Foix met 33 graden iets minder heet dan de dagen ervoor, zo meldt Weeronline ons. Daarbij schijnt de zon volop bij een matige noorden- tot noordwestenwind. Op de hogere delen kan wel af en toe een verfrissend briesje waaien.

De zestiende etappe is vanaf 12.15 uur live te zien op Eurosport 1 en via de Eurosport Player. Vanaf 13.40 uur schakelen ook NPO 1 en Sporza op Eén over naar de Tour. Ben je niet in de gelegenheid om naar de tv te kijken, dan hoef je in het liveblog van WielerFlits niets te missen van deze verraderlijke Pyreneeënrit. Het liveblog staat vanaf 8.00 uur voor je paraat; bespreek het verloop van de rit in onze chat met mede-wielerfans!