Tour 2022: Ook Simon Clarke niet meer van start wegens corona

Israel-Premier Tech staat vandaag met een renner minder aan het vertrek van de vijftiende etappe van de Tour de France richting Carcassonne. De Israëlische formatie heeft voor de start laten weten dat Simon Clarke, de winnaar van de kasseienrit naar Wallers-Arenberg, een positieve coronatest heeft afgeleverd.

De positieve coronatest van Clarke kwam aan het licht na een routinecontrole binnen de ploeg. De overige zeven renners van Israel-Premier Tech testten allemaal negatief op het virus, zo laat het team weten in een korte verklaring. Voor de 35-jarige Clarke heeft de Tour dus veertien etappes geduurd.

De ervaren Australiër kan ondanks de vroegtijdige aftocht terugkijken op een succesvolle Tour. Clarke won in de eerste week namelijk de veelbesproken kasseienrit, door in de finale af te rekenen met zijn vluchtkompanen Taco van der Hoorn, Edvald Boasson Hagen, Neilson Powless en Magnus Cort. Die laatste verschijnt vandaag trouwens ook niet meer aan het vertrek na een positieve coronatest.

After an internal routine test carried out by the team, unfortunately Simon Clarke has returned a positive Covid test. Therefore, Simon won’t take the start of stage 15.

All other riders returned negative tests and are ready to race today.

