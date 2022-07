Tour 2022: Lennard Kämna stapt met verkoudheid uit ronde

Lennard Kämna zal de Tour de France 2022 niet uitrijden. De Duitser van BORA-hansgrohe kampt al een paar dagen met een verkoudheid en zal vandaag niet aan de start verschijnen van de zestiende etappe naar Foix.

Zijn ploeg BORA-hansgrohe laat via social media weten dat Kämna geen last heeft van een coronabesmetting, maar met een ‘klassieke’ verkoudheid kampt. De rasaanvaller kreeg een paar dagen geleden voor het eerst last van verkoudheidsverschijnselen en de situatie is er sindsdien niet op verbeterd.

Kämna is de eerste renner van BORA-hansgrohe die het strijdtoneel moet verlaten. De 25-jarige Duitser reed als rittenkaper een opvallende Ronde van Frankrijk. Zo werd hij in de rit naar La Super Planche des Belles Filles pas in de laatste meters gegrepen en veroverde hij in de etappe naar Mègeve bijna de gele trui.

