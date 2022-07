Tour 2022: Smaakmaker Magnus Cort staakt de strijd na positieve coronatest

EF Education-EasyPost kan in de resterende Touretappes niet meer rekenen op Magnus Cort. De 29-jarige Deen, een van de meest opvallende figuren in deze Tour, zal wegens een positieve coronatest niet aan de start verschijnen van de vijftiende etappe naar Carcassonne.

Cort wist zich in de eerste twee Tourweken meerdere keren te onderscheiden. Het begon allemaal met de Tourstart in zijn thuisland Denemarken. De besnorde coureur slaagde er in de tweede etappe op Deense bodem in om, vanuit de vroege vlucht, de eerste bergtrui te veroveren. Een dag later ging hij opnieuw in de aanval en reed hij de hele dag alleen voorop, luid aangemoedigd door alle Deense wielerfans langs de kant van de weg.

De sterke allrounder wist de bergtrui uiteindelijk een week vast te houden: na de negende etappe richting Châtel nam Simon Geschke de bolletjestrui over van Cort. Die laatste was echter nog niet verzadigd en ging vervolgens op jacht naar etappewinst. In de tiende etappe naar Megève was het prijs voor Cort: de renner van EF Education-EasyPost versloeg na een spannende finale medevluchter Nick Schultz in de sprint.

Vijf dagen na zijn zege in Megève komt er echter vroegtijdig een einde aan de Tour van Magnus Cort. De coureur werd vanochtend wakker met griepverschijnselen en hoofdpijn, liet zich vervolgens testen op COVID-19 en de uitslag bleek positief. De Deen is – na de Portugees Ruben Guerreiro – de tweede renner van EF Education-EasyPost die de koers moet verlaten.

Magnus Cort woke up this morning with a headache and fever and has since tested positive for COVID-19. He will not start stage 15 of the Tour de France. His medical evaluation is ongoing. Heal up champ 🤍♥️ pic.twitter.com/NAGA0ixg8N — EF Pro Cycling (@EFprocycling) July 17, 2022

Uitvallers

Etappe 5

Etappe 6

Etappe 8

Etappe 9

Etappe 10

Etappe 11

Etappe 13

Etappe 15