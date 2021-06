Tour 2021: Veertien Nederlanders aan de start

Veertien Nederlanders gaan zaterdag 26 juni van start in de Tour de France. Dat zijn er twee keer zoveel als vorig jaar, toen er slechts zeven Nederlandse renners deelnamen aan de Franse rittenkoers. Een overzicht van alle landgenoten in La Grande Boucle van 2021.

Voor de eerste etappes in Bretagne zijn alle ogen gericht op Mathieu van der Poel. De alleskunner uit Kapellen maakt zijn debuut in een grote ronde en zou zomaar met het eerste geel aan de haal kunnen gaan. Aan het eind van de openingsrit is de korte, steile klim in aankomstplaats Landerneau Van der Poel op het lijf geschreven.

Met acht sprintetappes liggen er genoeg kansen voor rappe mannen als Danny van Poppel en Cees Bol. Bol werd vorig jaar al eens knap tweede in de zesde etappe naar Privas en dit voorjaar won hij nog op Franse bodem in Parijs-Nice.

Voor een hoge eindklassering moeten we kijken naar Wilco Kelderman, Bauke Mollema en Steven Kruijswijk. Kelderman heeft een sterke ploeg om zich heen, met Emanuel Buchmann en Patrick Konrad als ondersteuning in de bergen. Kruijswijk moet het kopmanschap delen met topfavoriet Primoz Roglic. Wout Poels zal dit jaar bij Bahrain Victorious vooral Jack Haig moeten bijstaan in de bergen.

Nils Eekhoff en Ide Schelling maken hun tourdebuut in Brest. Schelling maakte dit voorjaar een goede indruk in de Brabantse Pijl, de Baloise Belgium Tour en de Grosser Preis des Kantons Aargau en wist zo de tourselectie af te dwingen.

Alpecin-Fenix (wildcard)

Mathieu van der Poel

Bahrain Victorious

Wout Poels

BORA-hansgrohe

Wilco Kelderman

Ide Schelling

INEOS Grenadiers

Dylan van Baarle

Intermarché-Wanty-Gobert

Boy van Poppel

Danny van Poppel

Jumbo-Visma

Robert Gesink

Steven Kruijswijk

Mike Teunissen

Team DSM

Cees Bol

Nils Eekhoff

Joris Nieuwenhuis

Trek-Segafredo

Bauke Mollema