Vingegaard vervangt Dumoulin in Tourploeg Jumbo-Visma

Jumbo-Visma heeft Jonas Vingegaard als achtste en laatste renner toegevoegd aan de selectie voor de Tour de France. Dat maakte de Nederlandse formatie, die komende zomer met Steven Kruijswijk en Primož Roglič naar Frankrijk afreist, maandagochtend bekend.

Omdat Tom Dumoulin een pauze heeft ingelast, moest er nog een plaats worden ingevuld. Met etappezeges en eindwinst in de Coppi e Bartali en de tweede plek in de eindstand van de Ronde van het Baskenland bewees Vingegaard een nieuwe stap in zijn ontwikkeling te hebben gemaakt en rijp te zijn voor een Tourdebuut. De Deen maakte afgelopen jaar deel uit van de Vuelta-ploeg die met Roglič de eindoverwinning behaalde.

Vingegaard laat via zijn ploeg weten heel blij te zijn met zijn Tourselectie. “Het is een droom die uitkomt. Ik keek altijd naar de Tour op televisie, dus het is erg leuk om ervoor geselecteerd te worden. Ik ben heel content met mijn ontwikkeling, want ik heb me behoorlijk verbeterd. Ik wil nog beter worden en ik hoop dat ik door Primož en Steven te helpen ook weer een stap kan maken en veel kan leren. De Tour is iets anders dan de Vuelta, maar het wordt zeker een mooie ervaring.”

Cruciale rol

Sinds 2019 koerst de 24-jarige Deen voor Jumbo-Visma en ploegleider Grischa Niermann zag zijn renner meteen presteren. “Vorig jaar reed hij een heel sterke Vuelta ter ondersteuning van Primož. Hij liet daar ook voor het eerst zien dat hij een cruciale rol kan spelen in het hooggebergte, in de Alpen en de Pyreneeën. We voorzien voor hem een voorname rol in de Tour. Zijn selectie is een beloning voor zijn goede resultaten.”

“In theorie kan Jonas zelf een kanshebber worden op de eindzege in een grote ronde. Hij kan ook goed tijdrijden. Maar hij heeft tijd nodig voor zijn ontwikkeling. Dan is er niets beter dan een grote ronde rijden met Steven en Primož en hen te steunen en ook van hen te leren”, aldus Niermann.

Jumbo-Visma voor de Tour de France 2021

Wout van Aert

Robert Gesink

Steven Kruijswijk

Sepp Kuss

Tony Martin

Primož Roglič

Mike Teunissen

Jonas Vingegaard