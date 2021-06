Tour 2021: Dylan van Baarle ondersteunt Carapaz, Porte en Thomas

INEOS Grenadiers heeft de achtkoppige ploeg voor de Tour de France uit de doeken gedaan. De speerpunten in de selectie zijn Richard Carapaz, Richie Porte en Geraint Thomas. Tao Geoghegan Hart maakt eveneens deel uit van het team.

“We winnen deze Tour niet door in de wielen te zitten. We hebben de ploeg om koers te maken, initiatief te nemen, elke kans te grijpen en de concurrentie alert te houden”, licht ploegmanager Dave Brailsford toe. “Dit seizoen hebben we onze koersfilosofie veranderd en zijn we meer open en aanvallender.”

Dat de ploeg overloopt van plezier, vertelt Brailsford verder. “Door deze avontuurlijkere benadering koersen we onverschrokken en dit is precies zoals we de Tour gaan aanvatten. Elk moment in elke etappe gaan we bekijken en willen we proberen te benutten. Onze collectieve sterkte en ons kameraadschap zijn onze sleutel voor deze Tour. Verwacht het onverwachte.”

Carapaz won de Ronde van Zwitserland

Richard Carapaz is de Giro-winnaar van 2019 en gaat op voor zijn tweede Tour de France. In de opbouw naar de Ronde van Frankrijk won hij de Ronde van Zwitserland. Richie Porte stond in 2020 op het laagste treetje van het eindpodium en begint aan zijn elfde Tour. De Australiër won onlangs die andere grote voorbereidingskoers, de Dauphiné.

Porte werd op het eindpodium van de Dauphiné vergezeld door zijn ploeggenoot Geraint Thomas, die derde werd. De Brit won de Tour in 2018 en gaat eveneens op voor zijn elfde deelname. Ook Tao Geoghegan Hart stond al eens op het podium van een grote ronde. De Brit won vorig jaar de Giro d’Italia, maar kon dit seizoen nog niet winnen. Het wordt overigens zijn Tourdebuut.

Zesde Tourdeelname voor Van Baarle

Dylan van Baarle maakt net als afgelopen twee seizoenen deel uit van de Tourploeg van INEOS Grenadiers. In totaal wordt dit de zesde Ronde van Frankrijk voor de 29-jarige Nederlander. De andere namen in de ploeg zijn Jonathan Castroviejo, Michał Kwiatkowski en Luke Rowe. De Tour de France begint volgende week zaterdag in Brest.

Selectie INEOS Grenadiers voor Tour de France 2021 (26 juni-18 juli)

Dylan van Baarle

Richard Carapaz

Jonathan Castroviejo

Tao Geoghegan Hart

Michał Kwiatkowski

Richie Porte

Luke Rowe

Geraint Thomas