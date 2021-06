Tour 2021: Team DSM met Bol, Benoot en Kragh Andersen

Ook Team DSM heeft zijn selectie voor de Tour de France rond. De belangrijkste speerpunten in de ploeg zijn sprinter Cees Bol en rittenkapers Tiesj Benoot en Søren Kragh Andersen. Met debutant Nils Eekhoff en Joris Nieuwenhuis staan er nog twee Nederlanders aan de start in Brest.

Team DSM staat voor de uitdaging om het succes van vorig jaar te herhalen. In de Tour van 2020 won de ploeg van manager Iwan Spekenbrink namelijk drie etappes. Kragh Andersen was de beste in Lyon en Champagnole en de inmiddels vertrokken Marc Hirschi soleerde naar de zege in Sarran. “Na een succesvolle Tour van 2020 gaan we opnieuw voor dagsucces”, laat ploegleider Luke Roberts weten in een perscommuniqué.

“We hebben een solide sprinttrein voor de potentiële sprintetappes. In de heuvel- en bergetappes zullen we aanvallend koersen. Het doel is om met meerdere kaarten te spelen en de sterkte van de ploeg te benutten. Het is een interessant begin van de Tour, aangezien we normaal beginnen met een proloog, ploegentijdrit of vlakke etappe. De eerste ritten zijn al meteen behoorlijk lastig en dat maakt het uitdagend.”

De volledige selectie bestaat dus uit de eerder genoemde Bol, Kragh Andersen, Benoot, Eekhoff, Nieuwenhuis, Mark Donovan, Casper Pedersen en Jasha Sütterlin. Voor de 22-jarige Britse klimmer Donovan is het, na de Vuelta a España van 2020, zijn eerste Tour de France. Pedersen (25) beleefde vorig jaar al zijn vuurdoop in de Tour en de 28-jarige Sütterlin stond in 2017 al een keer aan de start van de Franse ronde.

Selectie Team DSM voor de Tour de France 2021 (26 juni-18 juli)

Søren Kragh Andersen

Tiesj Benoot

Cees Bol

Mark Donovan

Nils Eekhoff

Joris Nieuwenhuis

Casper Pedersen

Jasha Sütterlin