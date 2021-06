Tour 2021: Trek-Segafredo neemt Edward Theuns mee naar Brest

Trek-Segafredo heeft bekendgemaakt welke acht renners zaterdag in Brest aan de start staan van de 108ste Tour de France. De ploeg rekent met Vincenzo Nibali, Bauke Mollema, Mads Pedersen en Jasper Stuyven op meerdere grote namen. Ook Edward Theuns maakt deel uit van de definitieve selectie.

Theuns bouwde via een hoogtestage en de Ronde van Zwitserland op naar de Tour, maar de rappe Belg was ook na een sterke Ronde van Zwitserland nog niet zeker van een Tour-selectie. “Ik vond eigenlijk dat ik die selectie al verdiende. Het zou jammer zijn als ze mij zouden thuislaten waardoor ik niet van die vorm kan profiteren”, zo liet Theuns weten na het BK op de weg, waarin hij tweede werd achter Wout van Aert.

Theuns is in staat om zich te mengen in de Toursprints, maar zal dit jaar in dienst rijden van de eveneens snelle Mads Pedersen. “Vorig jaar had hij nog niet in alle sprints zijn waarde getoond, maar dat is nu wel het geval. Ik denk dat we met hem zeker kansen hebben op ritwinst. Maar los van die groepssprints denk ik dat er veel ritten zijn waar een vlucht een kans kan maken. Dan wil ik zelf ook proberen mee te schuiven.”

Mollema met klassementsambities

In de vlakke sprints is het dus uitkijken naar Pedersen, met in zijn spoor mannen als Theuns en Jasper Stuyven. Trek-Segafredo komt met een aanvallende ploeg aan de start, met potentiële rittenkapers als Theuns, Stuyven, Julien Bernard, Kenny Elissonde en Toms Skujiņš. Met Bauke Mollema en Vincenzo Nibali rekent de ploeg ook op twee bewezen ronderenners, al ligt de focus bij Nibali dit jaar niet op een goed klassement.

Mollema hoopt wel zo hoog mogelijk te eindigen in de stand, geeft ploegleider Steven de Jongh aan. “In eerste instantie gaat Bauke een gooi doen naar het klassement. Als dat niet lukt, gaat hij voor ritzeges.” Manager Luca Guercilena heeft veel vertrouwen in ‘oude rotten’ Mollema en Nibali. “Ze hebben een hoop ervaring en kwaliteiten. Ze zijn in deze ploeg in staat om topresultaten te behalen.”

Selectie Trek-Segafredo voor de Tour de France 2021 (26 juni-18 juli)

Julien Bernard

Kenny Elissonde

Bauke Mollema

Vincenzo Nibali

Mads Pedersen

Toms Skujiņš

Jasper Stuyven

Edward Theuns