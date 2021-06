Tour 2021: Alpecin-Fenix met Van der Poel, Merlier en Philipsen

Alpecin-Fenix heeft bekendgemaakt met welke acht renners de ploeg aan haar eerste Tour de France gaat beginnen. Speerpunten in de selectie zijn sprinter Tim Merlier en Mathieu van der Poel. Jasper Philipsen is op tijd hersteld van zijn knieblessure uit de Baloise Belgium Tour en maakt eveneens deel uit van het team.

Voor zowel Merlier als Van der Poel wordt dit hun eerste Tour de France. Merlier maakte dit jaar al wel zijn debuut in een grote ronde; in de Giro d’Italia was hij meteen succesvol door de tweede rit naar Novara achter zijn naam te zetten. De 28-jarige Belg maakt sowieso een sterk seizoen door, waarin hij al zes overwinningen boekte. Behalve in de Giro mocht hij ook in Le Samyn, de Grote Prijs Monseré, de Bredene Koksijde Classic, de Ronde van Limburg en de Elfstedenronde juichen.

Voor Van der Poel wordt het wel zijn eerste drieweekse ronde. Het zal even wennen zijn om hem in het donkerblauwe truitje van Alpecin-Fenix te zien, nadat hij afgelopen weekend tijdens het NK op de VAM-berg zijn rood-wit-blauwe kampioenstrui kwijtraakte aan Timo Roosen. De winnaar van onder meer Strade Bianche en twee ritten in de Ronde van Zwitserland geldt als belangrijke favoriet voor de punchy aankomsten in de eerste week.

Van der Poel eerder: “Ik weet dat het moeilijk is om vanuit de Tour naar de Spelen te gaan, maar ik begrijp de belangen van de ploeg en haar sponsors heel goed. Bovendien vind ik de Tour ook heel mooi. Het is een van de grootste sportevenementen ter wereld. De mountainbikewedstrijd op de Olympische Spelen behoudt nog steeds mijn prioriteit. Natuurlijk is het niet ideaal om zoveel te switchen tussen de wegfiets en de mountainbike, maar dat is door corona nu even niet anders.”

Philipsen moest afgelopen weekend het BK aan zich voorbij laten gaan door een knieblessure, die hij bij een val in de Baloise Belgium Tour opliep. De 23-jarige Belg is echter voldoende hersteld om zaterdag aan de start van de Tour te staan, zijn derde grote ronde. Philipsen won dit jaar al de Scheldeprijs en twee etappes in de Ronde van Turkije, naast een handvol ereplaatsen in onder meer Parijs-Nice, Brugge-De Panne en de Baloise Belgium Tour.

Net als Philipsen, die in drie maal naar de top-10 reed in 2019, deden ook Silvan Dillier, Xandro Meurisse en Petr Vakoč al eens de Tour. Meurisse kwam bij zijn eerste deelname in 2019 als derde over de streep in de etappe naar La Planche des Belles Filles. Behalve Merlier en Van der Poel maken ook Jonas Rickaert en Kristian Sbaragli hun Tourdebuut.

Selectie Alpecin-Fenix voor Tour de France 2021 (26 juni-18 juli)

Silvan Dillier

Tim Merlier

Xandro Meurisse

Jasper Philipsen

Mathieu van der Poel

Jonas Rickaert

Kristian Sbaragli

Petr Vakoč