Tour 2021: BORA-hansgrohe met Kelderman, Schelling en Sagan

BORA-hansgrohe heeft zijn definitieve selectie voor de aankomende Tour de France bekendgemaakt. De Duitse formatie rekent in de belangrijkste wedstrijd van het jaar onder meer op klassementskopman Wilco Kelderman en sprinttroef Peter Sagan. Ide Schelling maakt zijn Tourdebuut.

Een opvallende afwezige in de selectie is Pascal Ackermann. De Duitse sprinter zou dit jaar eigenlijk zijn Tourdebuut maken, maar na een tegenvallend begin van het seizoen heeft BORA-hansgrohe besloten om Ackermann toch niet mee te nemen naar de Tour. Dit betekent dat Peter Sagan de honneurs moet waarnemen in de sprints. De 31-jarige Slowaak gaat dit jaar op voor een achtste groene trui.

Kelderman is de aangewezen renner om een goed klassement te rijden. De 30-jarige Nederlander liet in aanloop naar de Tour al zijn goede benen spreken door vierde te worden in het Critérium du Dauphiné. Kelderman kan in de cruciale bergetappes rekenen op steun van Emanuel Buchmann en Patrick Konrad. De selectie bestaat verder uit de eerder genoemde Schelling, Nils Politt, Daniel Oss en Lukas Pöstlberger.

Ambities

“Het was dit jaar niet eenvoudig om tot een definitieve selectie te komen”, legt teambaas Ralph Denk uit. “We wilden eerst twee sprinters meenemen naar de Tour, maar we geloven niet dat Pascal momenteel op het niveau rijdt om er een succesvolle Tour van te maken. Het doel is om een etappe te winnen en top-5 te rijden in het algemeen klassement. We denken natuurlijk ook aan de groene trui.”

“Wilco is onze kopman voor het algemeen klassement en Peter is de man voor de sprint- en selectieve etappes. We geven Emanuel en Patrick ook de nodige ruimte tijdens de Tour, maar ze spelen ook een belangrijke rol voor Wilco. We willen vooral agressief koersen en met Nils, Ide en Lukas hebben we renners geselecteerd die overal uit de voeten kunnen. Ide heeft zich ontzettend goed ontwikkeld en heeft zijn selectie zelf afgedwongen.”

Selectie BORA-hansgrohe voor Tour de France (26 juni-18 juli)

Emanuel Buchmann

Wilco Kelderman

Patrick Konrad

Daniel Oss

Lukas Pöstlberger

Nils Politt

Peter Sagan

Ide Schelling