Tour 2021: Broertjes Van Poppel Nederlandse inbreng bij Intermarché-Wanty-Gobert

Intermarché-Wanty-Gobert heeft haar selectie voor de Tour de France vrijgegeven. In de Tourploeg zien we twee Belgen en twee Nederlanders. Louis Meintjes krijgt een beschermde rol met oog op het algemene klassement.

Danny van Poppel en zijn broer Boy van Poppel zijn de Nederlandse renners die namens de ploeg in Frankrijk actief zullen zijn. Samen met Boy van Poppel vormt Jonas Koch de sprinttrein rond Danny van Poppel. “Deze Tour de France is het examenstuk voor dit drietal”, zegt performance manager Aike Visbeek. “Het is geen gemakkelijke voorbereiding geweest maar het vormpeil zit na de recente weken goed en de sprinttrein zal elke kans grijpen om zich te bewijzen.”

“Aan de andere kant hebben we een ambitie voor het klassement met Louis Meintjes die de ervaren Jan Bakelants aan zijn zijde treft”, vervolgt Visbeek. “Jan heeft in de lastige etappes in de Dauphine laten zien dat hij lang bij Louis kan blijven. Naast dit ervaren tweetal hebben wij met Loïc Vliegen, Georg Zimmerman en Lorenzo Rota drie debutanten. Met dit drietal hopen we offensief te kunnen koersen en misschien voor een verassing te kunnen zorgen. De drie ontdekkers van de Ronde van Frankrijk hebben laten zien dat hun conditie stijgende is.”

“De renners uit de selectie hebben de Tour met hoogtestages in Italië en Andorra voorbereid en werden via de wedstrijdlijnen over het Criterium du Dauphine, de Ronde van België en de Ronde van Zwitserland klaargestoomd. Ik ben zeer tevreden over het werk achter de schermen van onze experts, we hebben een nieuw wapen met hoogwaardig materiaal geïntroduceerd en daarnaast hebben we op het gebied van voeding de afgelopen maanden stappen gezet. We hebben hard gewerkt en het doel is om de lijn van de Giro door te trekken en ons in deze Tour de France te laten zien.”

Selectie Intermarché-Wanty-Gobert voor Tour de France (26 juni-18 juli)

Jan Bakelants

Jonas Koch

Louis Meintjes

Lorenzo Rota

Boy van Poppel

Danny van Poppel

Loïc Vliegen

Georg Zimmermann