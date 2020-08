Tour 2020: Deze toppers werken met twijfels toe naar de Tour maandag 17 augustus 2020 om 15:00

Met nog een kleine twee weken te gaan tot de Tour de France, hoopten veel klassementsrenners op duidelijkheid over hun vorm. Een groot aantal heeft die bevestiging ook gekregen in de Tour de l’Ain, de Dauphiné of de Ronde van Lombardije. Maar veel toppers hebben ook vraagtekens, over hun vorm of hun fysieke gesteldheid. Welke favorieten gaan met twijfels de laatste weken van de voorbereiding in? WielerFlits zet ze op een rijtje.

Fabio Aru (UAE Emirates)

UAE Emirates gaat met twee kopmannen naar de Tour de France. Fabio Aru als leider en Tadej Pogacar in een vrije rol. De talentvolle Sloveen maakte in de Dauphiné een steeds betere indruk, met een sterke slotrit en een vierde plek in het klassement. Aru daarentegen… De Italiaan werd in de Tour de l’Ain nog tiende, maar in Gran Piemonte (21ste) en de Ronde van Lombardije (DNF) viel hij tegen. De reden van zijn opgave is niet bekend, maar een goede maatstaf is het twee weken voor de Tour niet.

Egan Bernal (Team Ineos)

Regerende Tourwinnaar Egan Bernal ging zaterdag uit voorzorg niet meer van start voor de vierde etappe van het Critérium du Dauphiné. De Colombiaan heeft de koerskilometers gemaakt die hij nodig had, meldde zijn ploeg Team Ineos. “Hij had rugproblemen die hij al eerder heeft gehad. Dus om zeker te weten dat we tussen nu en de Tourstart genoeg tijd hadden om dat goed te behandelen, is hij terug naar het hotel gereden. Hij had de etappe zeker kunnen rijden.”

Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe)

Voor Emanuel Buchmann kwam vroegtijdig een einde aan de Dauphiné na een val in een afdaling. De Duitser, vorig jaar de nummer vier in de Tour de France, werd daarop overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn ploeg BORA-hansgrohe liet nadien weten dat haar renner ernstige kneuzingen had opgelopen in de onderrug, het bekken en de heup. Eerste onderzoek wees uit dat hij wellicht niets heeft gebroken; wel had hij veel pijn. Als Buchmann de training goed kan oppakken deze week, verwacht het team geen problemen voor zijn Tourdeelname.

Overigens zag BORA-hansgrohe afgelopen weekend ook Maximilian Schachmann wegvallen uit de Tourploeg. De Duits kampioen botste in de Ronde van Lombardije tegen een auto die het parcours op was gereden en brak zijn sleutelbeen. Klimknecht Gregor Mühlberger viel dan weer (in dezelfde val met Buchmann en Kruijswijk) hard op zijn pols. Of die gebroken is, moet nog onderzocht worden.

Chris Froome (Team Ineos)

De vorm die Chris Froome de afgelopen weken liet zien, is absoluut niet de vorm die je verwacht van iemand die over ruim een maand de Tourzege wil binnenslepen. Bijna dagelijks loste Froomey vroeg uit het peloton nadat hij wat knechtenwerk had opgeknapt voor kopman Egan Bernal. Met een 41ste plek in het klassement van de Tour de l’Ain en een 71ste plek in de Dauphiné op zak werkt Froome toe naar te Tour. Althans, het is nog maar de vraag of er plek is voor de Brit in de Tourselectie. Naar verluidt strijdt hij met Tao Geoghegan Hart en Andrey Amador om het laatste plekje. Zelf is Froome optimistisch richting La Grande Boucle.

Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma)

Bij dezelfde valpartij als van Emanuel Buchmann, was ook Steven Kruijswijk betrokken. Hij moest per ambulance de Dauphiné verlaten met een ontwrichte schouder. Inmiddels is bekend dat de Nederlander niet afreist naar Tignes voor de hoogtestage die Jumbo-Visma na de Dauphiné heeft ingepland voor een deel van de Tourploeg, want eerst moet hij herstellen van de klap. Komende week wordt bekend of hij meedoet aan de Tour de France.

Mikel Landa (Bahrain McLaren)

We lezen de laatste weken veel over renners met rugklachten en ook Mikel Landa mag in dat rijtje geschaard worden. De Spaanse kopman van Bahrain McLaren stond er na vier dagen goed voor in de Dauphiné, maar in de spectaculaire slotrit was hij een van de grote afwezigen op de voorposten. Hij verloor bijna twintig minuten. Zelf reageerde hij na de finish rustig: “Na twee klimmen voelde ik wat pijn in mijn rug. Dat werd daarna alleen maar erger. Maar we hebben vijf dagen hard gekoerst en ik verwacht dat ik rustig toe kan werken naar de Tour.”

Daniel Martin (Israel Start-Up Nation)

Dan Martin moest de Dauphiné na de tweede etappe vroegtijdig verlaten met een breuk aan het heiligbeen. Voor de slotbeklimming van de Col de Porte kwam de Ierse klimmer ten val, maar kon nog wel de aankomst bereiken. Na de finish werd de schade opgemeten en bleek hij een niet-verplaatste breuk te hebben opgelopen. Martin werd rust voorgeschreven, maar hij toonde zich al optimistisch: “Ik herstel altijd snel van blessures.”

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ)

Na een val in de zaterdagetappe van de Dauphiné heeft ook Thibaut Pinot rugklachten. De kopman van Groupama-FDJ zal het Frans kampioenschap van volgende week overslaan en zich volledig voorbereiden op de Tour de France. Pinot lag bij de valpartij van Kruijswijk en Buchmann, maar kon zijn weg vervolgen en begon de slotetappe als grootste kanshebber op de eindzege. Hij kon de spervuur aan aanvallen in de laatste rit niet volgen en zag Daniel Martínez de eindzege pakken. Wel wist hij nog tweede te worden.

Nairo Quintana (Arkéa-Samsic)

Nairo Quintana kneep in de slotetappe van de Dauphiné vroegtijdig in de remmen, nadat hij in de eerste twee beklimmingen van de dag meer dan vijf minuten verloor. De Colombiaan kampte met knieproblemen, die hij enkele weken geleden had opgelopen bij een ongeval. Uit voorzorg staakte hij de strijd. “Mijn benen waren oké maar ik voelde een felle pijn in mijn knie, die ik blesseerde bij een trainingsongeval begin juli. Met het oog op de Tour de France gaf ik op.”

Primož Roglič (Jumbo-Visma)

De eindzege in de Dauphiné was binnen handbereik voor Primož Roglič, maar ook hij bleef niet bespaard van pech. In de voorlaatste etappe kwam de Sloveen van Jumbo-Visma ten val en liep daarbij blessures op aan de heup. Ook hield hij veel schaafwonden en blauwe plekken over aan zijn crash. Hij bereikte nog wel de finish, maar ging in de laatste rit niet meer van start. Renner en ploeg wilden geen risico’s nemen met het oog op de Tour de France.

Geraint Thomas (Team Ineos)

Als titelverdediger zag Geraint Thomas vorig jaar Egan Bernal de eindzege in de Tour grijpen. Dit jaar hoopt de Welshman de macht weer te grijpen, maar tijdens de voorbereidingskoersen in Frankrijk hebben we hem weinig mee zien strijden in het klimgeweld. In de Tour de l’Ain (34ste in het eindklassement) en het Critérium du Dauphiné (37ste) bleef het bij knechtenwerk. Kan Thomas zich de komende twee weken klaarstomen om zich wel te mengen tussen de toppers?