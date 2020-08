Tour nog altijd optie voor gevallen Emanuel Buchmann zondag 16 augustus 2020 om 14:38

Emanuel Buchmann hoeft de Tour de France nog niet uit zijn hoofd te zetten. De Duitse kopman van BORA-hansgrohe kwam vroeg in de vierde rit van het Critérium du Dauphiné ten val (samen met Steven Kruijswijk), maar uit onderzoek is bij Buchmann geen breuk naar voren gekomen.

“Zoals het er nu naar uitziet, loopt zijn start in de Tour geen gevaar”, zegt ploegmanager Ralph Denk over de nummer vier van de Tour van vorig jaar. “Hij heeft wel kneuzingen en schaafwonden, maar op de röntgenfoto’s die we hebben gekregen is niets te zien dat duidt op een breuk. We moeten even afwachten wanneer hij de training kan hervatten.”

Buchmann zal vandaag nog het ziekenhuis in Frankrijk verlaten en hoopt maandag weer op de fiets te stappen om te kijken hoe zijn lichaam de val verteerd heeft.