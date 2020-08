Egan Bernal gaat niet meer van start in Dauphiné zaterdag 15 augustus 2020 om 11:34

Egan Bernal gaat vandaag niet meer van start voor de vierde etappe in het Critérium du Dauphiné. Volgens Franse media kampt de Colombiaanse renner van Team Ineos met rugproblemen en laat hij daarom de twee slotritten naar Megève links liggen.

“Hij gaat niet van start vandaag”, bevestigde ploeggenoot Geraint Thomas voor de start van de vierde etappe. “Hij heeft last van zijn rug en het beste voor hem is om het rustig aan te doen. Het is nog zo’n korte tijd tot aan de Tour de France, dus het is belangrijk dat hij 100 procent herstelt en dan weer goed is. Volgens mij is het geen groot probleem. Het is beter om nu voorzichtig te zijn. Hij heeft hiervoor al twee wedstrijden gereden, dus hij had de competitie die hij nodig had.”

Bernal wordt, als titelverdediger, bij de grootste kanshebbers gerekend voor de Tour de France. Aan het begin van het jaar legde hij in de Tour Colombia al beslag op de vierde plek. Tijdens de coronabreak was het even spannend of hij wel op tijd terug in Europa zou zijn voor de hervatting van het seizoen, maar een speciale sportersvlucht bood uitkomst. De Colombiaan bleek het winnen niet verleerd en zette de Franse vierdaagse La Route d’Occitanie achter zijn naam.

In de Tour de l’Ain moest hij vervolgens zijn meerdere erkennen in Primož Roglič. De Dauphiné begon hij met een derde plaats in Saint-Christo-en-Jarez achter Wout van Aert en Daryl Impey, waarmee hij meteen vier bonificatieseconden voorsprong op de concurrentie nam. In de rit naar de Col de Porte moest hij zijn meerdere erkennen in concurrenten als Roglič, Pinot en Buchmann. En ook in Saint-Martin-de-Belleville moest hij gisteren tijd prijsgeven.

Nils Politt

Bernal is niet de enige renner die het startvel in Ugine niet tekende vandaag. Israel Start-Up Nation moet het in de laatste twee dagen stellen zonder Nils Politt. De Duitser heeft last van zijn knie sinds een valpartij in de openingsetappe.

Stage four of the #Dauphine is set to begin shortly. We can confirm @Eganbernal will not take the start this morning in Ugine. pic.twitter.com/uRLT6NHu2p — Team INEOS (@TeamINEOS) August 15, 2020