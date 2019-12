Deze kopmannen rijden de Giro, Tour en Vuelta in 2020 dinsdag 17 december 2019 om 22:00

Nu de start van het nieuwe wielerseizoen nadert, wordt ook steeds meer bekend over de wedstrijdprogramma’s van de kopmannen. De eerste doelstellingen worden vastgelegd voor de grote rondes. In een olympisch jaar is het altijd wikken en wegen. Welke toppers rijden de Giro d’Italia, wie rijdt de Tour de France en wie focust zich op de Vuelta a España? WielerFlits zet alles op een rijtje.

Giro d’Italia 2020

Romain Bardet (AG2R La Mondiale)

Davide Formolo (UAE-Emirates)

Jakob Fuglsang (Astana)

Wilco Kelderman (Team Sunweb)

Rafal Majka (BORA-hansgrohe)

Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo)

Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe)

Caleb Ewan (Lotto Soudal)

Alexander Kristoff (UAE-Emirates)

Kristoffer Halvorsen (EF Education First)

Peter Sagan (BORA-hansgrohe)

Victor Campenaerts (NTT)

Rohan Dennis (Team Ineos)

Tour de France 2020

Fabio Aru (UAE-Emirates)

Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe)

Jakob Fuglsang (Astana)

Pierre Latour (AG2R La Mondiale)

Miguel Ángel López (Astana)

Daniel Martin (Israel Start-Up Nation)

Bauke Mollema (Trek-Segafredo)

Sam Oomen (Team Sunweb)

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ)

Tadej Pogačar (UAE-Emirates)

Richie Porte (Trek-Segafredo)

Alejandro Valverde (Movistar)

Caleb Ewan (Lotto Soudal)

Fernando Gaviria (UAE-Emirates)

Michael Matthews (Team Sunweb)

Peter Sagan (BORA-hansgrohe)

Elia Viviani (Cofidis)

Tiesj Benoot (Team Sunweb)

Mads Pedersen (Trek-Segafredo)

Vuelta a España 2020

Romain Bardet (AG2R La Mondiale)

David De La Cruz (UAE-Emirates)

Davide Formolo (UAE-Emirates)

Wilco Kelderman (Team Sunweb)

Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma)

Bauke Mollema (Trek-Segafredo)

Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo)

Alejandro Valverde (Movistar)

Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe)

Jasper Philipsen (UAE-Emirates)

Dit bericht wordt voorzien van updates. Hebben wij een doelstelling van een kopman gemist? Laat het weten in de reacties met de bron erbij.