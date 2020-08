Knieblessure speelt weer op bij Nairo Quintana zondag 16 augustus 2020 om 18:18

Nairo Quintana heeft twee weken voor de Tour de France opnieuw last van zijn knie gekregen. De kopman van Arkéa-Samsic besloot daarom om de laatste etappe van het Critérium du Dauphiné niet uit te rijden.

“Mijn benen voelden wel goed, maar ik kreeg weer pijn in mijn knie”, reageert Quintana na zijn DNF. “Het gaat om de knie die geblesseerd was toen ik begin juli tijdens een training aangereden werd. Daarom heb ik gekozen om op te geven in deze etappe, met de Tour de France in het vooruitzicht.”

Quintana begon als nummer zeven van het klassement aan de vijfde etappe, maar miste de slag in de attractieve slotrit waarin veel toppers ten aanval trokken. Ver in de achtergrond van al het klassementsgeweld stapte Quintana vervolgens uit koers.

@RoisDeLaPedale abandon de Nairo Quintana au sommet du col des Aravis 💥 pic.twitter.com/7Un6Q2sRSC — Hugonnet mikaël (@mikahug) August 16, 2020