Primoz Roglic start niet meer in slotetappe Critérium du Dauphiné zondag 16 augustus 2020 om 11:23

Primož Roglič zal de 72e editie van het Critérium du Dauphiné niet winnen. De Sloveen van Jumbo-Visma kwam gisteren ten val en is niet fit genoeg om vandaag de gele leiderstrui te verdedigen. De Nederlandse formatie verloor gisteren ook al Steven Kruijswijk na een crash.

Roglič kwam gisteren al relatief vroeg in de etappe ten val, maar wist al snel weer terug te keren in het peloton. Op de slotklim naar Megève wist hij zonder problemen de leiderstrui te behouden, maar na afloop klonk ploegleider Grischa Niermann niet al te optimistisch. “We moeten de schade gaan bekijken en zien hoe het morgenvroeg gaat.”

“De tegenslag overheerst wel op dit moment, maar we hebben ondanks alle tegenslag een goede etappe gereden”, aldus Niemann. Roglič blijkt na een nachtje slapen echter niet in staat om nog één etappe tot het uiterste te gaan. Het is nog gissen naar de exacte blessures van de 30-jarige renner en of de Tour de France te vroeg komt.

Wel of geen Tour de France?

Het uitvallen van Roglič is een fikse tegenvaller voor Jumbo-Visma, aangezien de Sloveen een ideale voorbereiding kende richting de Ronde van Frankrijk en in de Tour de l’Ain en het Critérium du Dauphiné liet zien in topvorm te zijn. Zo won hij in die laatste ronde op indrukwekkende wijze de eerste echte bergetappe met aankomst op de Col de Porte.

Thibaut Pinot heeft nu de beste papieren om het Critérium du Dauphiné te winnen. De Fransman begint nu als leider aan de allesbeslissende bergetappe naar Megève. Zijn voorsprong op Guillaume Martin bedraagt tien seconden, Mikel Landa en Daniel Felipe Martínez volgen allebei op twaalf tellen.

🇫🇷 #Dauphiné As a result of his crash yesterday, Primoz Roglic – leader in the GC and points classification – won’t start in the ultimate stage today. The evolution of his injuries will determine the plans for the upcoming races. Speedy recovery, @rogla 🤞 pic.twitter.com/xvam2hlX69 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 16, 2020