Chris Froome mist koersritme: “Maar ik ben optimistisch over de Tour” donderdag 13 augustus 2020 om 18:52

Chris Froome kwam vandaag als 49e over de streep na een bergetappe met aankomst op de Col de Porte. De viervoudig Tourwinnaar verloor meer dan acht minuten op ritwinnaar Primož Roglič, maar maakt zich nog altijd geen zorgen. “Ik ben nog altijd op zoek naar koersritme.”

Froome reed na de coronabreak al La Route d’Occitanie en de Tour de l’Ain en is nu dus bezig aan het Critérium du Dauphiné. De vraag is of de Brit op tijd klaar is voor de Ronde van Frankrijk, een wedstrijd die op 29 augustus begint in Nice. De 35-jarige Froome wist vandaag geen indruk te maken op de flanken van de Col de Porte.

“Het is geweldig om weer terug te zijn in het peloton, maar vergeet niet dat ik sinds mijn crash nog maar weinig heb gekoerst. Ik ben nog altijd op zoek naar koersritme, maar ik voel me wel steeds beter worden. Ik ben optimistisch over de komende Tour”, aldus Froome, die deze week vooral zal knechten voor ploeggenoot Egan Bernal.

Die laatste finishte vandaag slechts als tiende, maar Froome heeft vertrouwen in zijn jongere teammaat. “Egan heeft het erg goed gedaan in Occitanie en de Tour de l’Ain. We zijn hier om Egan aan de eindzege te helpen. Het is nu zaak om de conditie zo goed mogelijk aan te scherpen. Ik ben heel erg blij met de geboekte progressie.”