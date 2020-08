Steven Kruijswijk gaat niet mee naar hoogtestage in Tignes maandag 17 augustus 2020 om 08:01

Steven Kruijswijk reist niet af naar Tignes voor de hoogtestage die Jumbo-Visma na de Dauphiné heeft ingepland voor een deel van de Tourploeg. Eerst moet hij herstellen van de gevolgen van de val afgelopen zaterdag in de afdaling van de Col de Plan Bois.

Kruijswijk gaat terug naar zijn woonplaats Monaco en reist niet mee naar de laatste hoogtestage in Tignes, liet Jumbo-Visma’s sportief directeur Merijn Zeeman weten aan het AD. “Hij moet nu herstellen en het is afwachten hoe zijn lichaam verder reageert op de klap. Waardeloos. Shit. Dat wil je niet in aanloop naar de wedstrijd waar we al zolang mee bezig zijn. Zeker niet als je ziet wat we de laatste periode hebben neergezet. Maar we moeten en gaan door.”

Primož Roglič kwam zaterdag eveneens ten val, waarna de Sloveen zondag niet meer op de fiets stapte. “Dat Primož niet meer opstapte, was wel uit voorzorg”, zei Zeeman. “Hij is uitvoerig onderzocht, we verwachten op medisch gebied geen nare verrassingen meer. Maar hij is dus wel flink gehavend. We moeten ook bij hem afwachten hoe dat herstelt.” In tegenstelling tot Kruijswijk gaat Roglič wel mee naar Tignes.

Naast Roglič sluiten ook George Bennett, Sepp Kuss, Robert Gesink en Tom Dumoulin aan bij de hoogtestage. Twee renners gaan volgens planning niet mee: Wout van Aert rijdt dezelfde periode het Belgisch kampioenschap tijdrijden en Tony Martin pakt zijn rust in Zwitserland.