Tom Pidcock past voor WK wielrennen in Australië: “Kan me niet nog eens opladen”

Tom Pidcock zal niet deelnemen aan het WK wielrennen in Australië. De Brit van INEOS Grenadiers maakte het nieuws bekend na de eerste etappe van de Tour of Britain, waar Pidcock vijfde werd. “Ik wil selectiever zijn in de koersen dat ik rijd.”

In een gesprek met CyclingNews gaf Pidcock aan dat hij niet 100% aan de start zou kunnen verschijnen. “Mentaal zou ik niet nog eens mezelf kunnen opladen voor zo een grote wedstrijd. Het is helemaal in Australië. Ik droomde eerder deze maand van de wereldtitel MTB te pakken, maar dat gebeurde niet. Vervolgens was ik de weg een beetje kwijt.”

Afgelopen maanden raakte het nieuws al bekend dat verschillende toppers niet zullen afzakken naar het WK wielrennen in Wollongong, Australië. Zo zullen onder meer Mads Pedersen en Jonas Vingegaard niet in actie komen voor Denemarken en zou Alejandro Valverde niet naar Australië mogen afzakken van Movistar. Caleb Ewan (Australië), Fabio Jakobsen (Nederland) en Dylan Teuns (België) zitten dan weer niet in de selectie van hun land. Zoek ook niet naar Ierse renners in Wollongong, want Ierland stuurt geen renners naar het WK 2022, dat een week na de Vuelta van start gaat.

Favoriet voor eindwinst Tour of Britain

“Ik had een moeilijke week”, gaat een openhartige Pidcock verder. Ik had me zo goed voorbereid, maar alles leek mis te gaan.” Na de ontgoocheling van het WK MTB kon de jonge renner toch aan de start komen van de Tour of Britain. In de eerste etappe schoof Pidcock pas in de slotkilometers op, waarna hij naar een vijfde plaats sprintte. “Ik moest plassen. Misschien was ik een beetje te ontspannen. Ik had eigenlijk in het wiel van Omar (Fraile, red.) moeten zitten, dan had ik misschien gewonnen.”

Pidcock is een van de favorieten voor de eindzege in de Tour of Britain. De ritwinnaar in de meest recente Tour de France steekt zijn ambitie dan ook niet onder stoelen of banken. “Ik denk dat ik de koers kan winnen, maar we hebben meerdere kaarten om uit te spelen”, verwijst de Brit naar onder meer de afscheidnemende Richie Porte en de jonge Amerikaan Magnus Sheffield.

Over het veldritseizoen

Tot slot kreeg de wereldkampioen veldrijden ook nog een vraag over het aanstaande veldritseizoen. Pidcock is echter nog niet zeker wat zijn plannen zullen zijn. “Ik wil me goed kunnen voorbereiden op de klassiekers in het voorjaar. Ik wil niet het hele crossseizoen doen, om daarna de weg, de Tour en dan nog de WK’s te moeten doen. Dat is te veel van het goede. Ik wil selectiever zijn”, sloot Pidcock af.