Mads Pedersen past voor WK wielrennen in Australië

Mads Pedersen zal eind september niet deelnemen aan het WK wielrennen. De 26-jarige Deense renner, die drie jaar geleden nog de wereldtitel veroverde in het Britse Harrogate, heeft aan Cyclingweekly laten weten dat hij niet zal afzakken naar het Australische Wollongong.

Pedersen heeft al een zwaar seizoen achter de rug en ziet een WK aan de andere kant van de wereld niet meer zitten. “Het is te veel reizen en ik zit al bijna aan mijn limiet. Ik ben al 200 dagen per jaar van huis en ik heb ook nog een vrouw en een leven. Verder is het parcours ook niet op mijn lijf geschreven, waardoor het ook veel makkelijker is om deze beslissing te nemen.”

Pedersen kwam dit jaar al zeven keer als winnaar over de streep: zo won hij in het voorjaar een rit in Parijs-Nice en boekte hij in de julimaand nog een etappezege in de Tour de France. De oud-wereldkampioen is momenteel actief in de Vuelta a España, waar hij na negen etappes aan de leiding gaat in het puntenklassement.

Eerder besloot ook al een andere Deense topper, Tourwinnaar Jonas Vingegaard, te passen voor het WK wielrennen. De wegwedstrijd zal op zondag 25 september plaatsvinden.