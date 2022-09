Spaanse bondscoach: “Valverde wil wel naar het WK, maar mag niet”

De Spaanse bondscoach Pascual Momparler is momenteel niet te benijden. Door de matige beschikbaarheid heeft hij de grootste moeite om een representatieve selectie samen te stellen voor het komende WK in Wollongong, Australië. Zo kan Momparler niet rekenen op oud-wereldkampioen Alejandro Valverde, die in zijn afscheidsjaar wel graag zou willen deelnemen aan het WK.

Door de steeds feller wordende strijd in de UCI WorldTour-ranking kiezen steeds meer teams die vechten tegen degradatie eieren voor hun geld. Ploegen laten (potentiële) puntenpakkers niet afreizen naar Australië, omdat ze elders punten moeten scoren in de strijd tegen degradatie. Momparler kan over enkele weken bijvoorbeeld niet rekenen op de Spanjaarden van Movistar en Cofidis.

Ook de afscheidnemende Valverde, de wereldkampioen van Innsbruck (2018) en de man die verder nog zes keer op het WK-podium stond, krijgt volgens Momparler van zijn ploeg Movistar geen toestemming om na de Vuelta a España naar Australië te reizen voor het WK. “Alejandro zou graag aan de start willen staan van het WK, maar hij krijgt geen toestemming. Net als zijn ploeggenoot Alex Aranburu. De ploeg is verwikkeld in de strijd tegen degradatie”, citeert sportkrant AS.

De Spaanse keuzeheer kan wel beschikken over de twee grootste Spaanse talenten van het moment, Juan Ayuso en Carlos Rodríguez. “Dat zijn ook meteen onze kopmannen. Ik heb verder nog contact gehad met Pello Bilbao, maar hij zal na de Canadese klassiekers een punt zetten achter zijn seizoen… Ik heb ook nog met Luis Léon Sánchez en Mikel Landa gesproken. We zullen zien”, aldus Momparler.

De bondscoach zal tot het laatste moment wachten met het selecteren van zijn renners. Dat betekent dat zijn selectie pas rond 11 september bekend wordt gemaakt. Er zal waarschijnlijk geen Spaanse vertegenwoordiger zijn in de individuele tijdrit, zo laat Momparler nog weten.