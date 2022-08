WK 2022: Van Aert en Evenepoel kopmannen bij Belgen, twee verrassende knechten

De Belgische bondscoach Sven Vanthourenhout heeft zijn huiswerk klaar voor het aankomende WK wielrennen in het Wollongong. Wout van Aert en Remco Evenepoel zijn zoals verwacht de absolute kopmannen. Opvallend is het ontbreken van Dylan Teuns. Vanthourenhout geeft met Stan Dewulf en Pieter Serry de voorkeur aan twee echte helpers.

Wat de wegrit betreft, zijn Van Aert en Evenepoel de kopmannen van de ploeg. Die eerste lijkt op basis van dit seizoen de grote favoriet voor de wereldtitel. Van Aert won dit jaar al negen wedstrijden. In het voorjaar zegevierde hij in Omloop Het Nieuwsblad en de E3 Saxo Bank Classic, maar de alleskunner maakte vooral veel indruk in de voorbije Tour de France. In de Franse ronde won Van Aert drie etappes, was hij met afstand de beste in het puntenklassement en was hij als luxehelper zeer belangrijk voor de latere Tourwinnaar Jonas Vingegaard.

Dat Van Aert op schema ligt voor het WK, liet hij afgelopen zondag nog zien met winst in de Bretagne Classic, een Franse eendagskoers van WorldTour-niveau. Ook die andere kopman binnen de Belgische brigade, Evenepoel, verkeert momenteel in blakende vorm. De 22-jarige coureur, die met Luik-Bastenaken-Luik en de Clásica San Sebastián al twee klassieke zeges op zak heeft in 2022, gaat momenteel aan de leiding in de Vuelta a España.

Serry en Dewulf opvallende namen in selectie, geen Teuns, Van Avermaet en Naesen

Yves Lampaert, Jasper Stuyven en Nathan Van Hooydonck konden ook al langer op beide oren slapen en mogen hun koffers pakken voor de reis naar Australië. Verder heeft Vanthourenhout goed nieuws voor Quinten Hermans (de nummer twee van de voorbije Luik-Bastenaken-Luik), Stan Dewulf en Pieter Serry. Die laatste moest enkele dagen geleden nog de Vuelta verlaten wegens een coronabesmetting, maar de symptomen vallen mee en dus lijkt Serry gewoon te kunnen deelnemen aan het WK.

Slecht nieuws is er dan weer voor mannen als Dylan Teuns, Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Jasper Philipsen en Jan Bakelants. “De ploeg is heel duidelijk samengesteld om de twee kopmannen zo goed mogelijk te ondersteunen”, legt Vanthourenhout uit op de persconferentie. “Voor de buitenwereld is de selectie van Stan Dewulf misschien een verrassing. Maar als je praat met renners en ploegen, dan komt hij heel vaak naar voren. Hij is zeer onderschat en is gegeerd door veel teams. Hij is een toegevoegde waarde.”

Knopen doorhakken

Vanthourenhout ging ook in op de niet-selectie van Teuns. “Een fantastische renner, maar we hebben in België nog veel goeie coureurs. We hebben de ploeg opgebouwd in functie van Remco en Wout. Dat hij geen reserve is? Ik zou dat wat minderwaardig gevonden hebben. Met zijn kwaliteiten zet je hem niet op die lijst. Het is niet fijn om zo’n renner teleur te stellen, maar dat is nu eenmaal mijn taak. Hoe het gesprek was? Duidelijk en concreet. Het is niet de eerste keer dat ik zoiets moet doen.”

“Ik vind dit een sterke selectie en ik sta er 100 procent achter”, aldus Vanthourenhout. “We hebben steengoede renners en laten jongens thuis die al ritten gewonnen hebben in grote rondes. Dat is onze weelde als wielerland. Dan moet je knopen doorhakken.” Door onder meer corona is het niet uitgesloten dat reserven nog worden opgeroepen. Dat zijn Philipsen, Van Avermaet, Louis Vervaeke en Dries Van Gestel. Vanthourenhout: “Afhankelijk van wie uitvalt, wordt er een bepaald type renner opgeroepen. Jasper Philipsen is bijvoorbeeld de vervanger van Wout van Aert.”

Bij de vrouwen is het vooral uitkijken naar Lotte Kopecky. De renster van SD Worx was in het voorjaar een van de absolute uitblinkers met winst in Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen en kan met een WK-titel de kers op een al heel mooie taart zetten. Ze krijgt in Australië het gezelschap van Valerie Demey, Julie De Wilde, Justine Ghekiere, Jesse Vandenbulcke en Julie Van de Velde.

Belgische selectie voor WK wielrennen in Wollongong

Individuele tijdrit vrouwen (zondag 18 september)

Lotte Kopecky

Julie Van de Velde

Individuele tijdrit mannen (zondag 18 september)

Remco Evenepoel

Yves Lampaert

Wegwedstrijd vrouwen (zaterdag 24 september)

Valerie Demey

Julie De Wilde

Justine Ghekiere

Lotte Kopecky

Jesse Vandenbulcke

Julie Van de Velde

Wegwedstrijd mannen (zondag 25 september)

Wout van Aert

Stan Dewulf

Remco Evenepoel

Quinten Hermans

Nathan Van Hooydonck

Yves Lampaert

Pieter Serry

Jasper Stuyven