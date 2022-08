Tourwinnaar Jonas Vingegaard niet naar WK in Wollongong

Jonas Vingegaard maakt komende maand geen deel uit van de Deense selectie voor het WK in Wollongong. De nationale bondscoach, Anders Lund, maakte vandaag de afwezigheid van de winnaar van de afgelopen Tour de France bekend.

“Jonas Vingegaard zal geen deel uitmaken van de WK-ploeg omdat hij ervoor heeft gekozen zich op andere doelen bij Jumbo-Visma te concentreren”, laat Lund op de website van de Deense wielerbond weten. De 25-jarige klassementsrenner kwam nog niet eerder in actie op een WK voor beroepsrenners. Wel deed hij in 2018 mee aan het WK voor beloften; in Innsbruck kwam hij destijds als 64e over de streep.

Lund kondigde wel de eerste vier namen voor de wegrit aan. Mattias Skjelmose van Trek-Segafredo, Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech), Søren Kragh Andersen (Team DSM) en Magnus Cort (EF Education-EasyPost) zijn alvast verzekerd van een startbewijs. “Die vier renners hebben het afgelopen seizoen allemaal een heel hoog niveau laten zien en ik ben ervan overtuigd dat ze een sterke prestatie zullen leveren op het zware parcours in Wollongong.”

De laatste vier renners worden op 29 augustus geselecteerd. Het WK wielrennen in het Australische Wollongong wordt gehouden van 18-25 september.