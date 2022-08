WK 2022: Ierland ziet af van deelname

Sam Bennett, Eddie Dunbar en Ryan Mullen: ze zullen eind september niet in actie komen op het WK wielrennen in het Australische Wollongong. De Ierse wielerbond heeft namelijk besloten om te passen voor het komende WK.

De Ierse wielerfederatie beschikt momenteel niet over het budget om de reis naar Australië te financieren. “We hebben dit jaar meer moeten uitgeven dan we aanvankelijk hadden beraamd. We zien dat landen op basis van beschikbare middelen en budgetten beslissen of ze bepaalde evenementen al dan niet bijwonen.”

“We staan hier dus niet alleen in. Bovendien is het WK een evenement waar succes verre van verzekerd is”, laat Cycling Ireland weten in een persbericht.