woensdag 29 november 2023 om 11:10

Tom Pidcock kent veldritprogramma: start in Herentals, geen WK in Tábor

Tom Pidcock zal deze winter niet aan de start verschijnen van het WK veldrijden in het Tsjechische Tábor. Dit zat er al enige tijd aan te komen, maar is nu ook bevestigd door zijn ploeg INEOS Grenadiers. De Brit zal de komende periode tien crossen afwerken, waaronder zes Wereldbekers.

Dat de 24-jarige Pidcock begin volgend jaar niet zal deelnemen aan de mondiale titelstrijd in Tábor, is geen verrassing. Toch hield zijn coach Kurt Bogaerts de deur nog lange tijd op een kier. Vorig crossseizoen begon Pidcock al op 19 november in Merksplas, om na veertien crossen uiteindelijk te eindigen in Benidorm, half januari. Het WK liet hij toen ook links liggen.

De veelzijdige coureur zal dit jaar geen veertien, maar ‘slechts’ tien crossen afwerken. Op 16 december zien we Pidcock een eerste keer in het veld voor de X2O-cross van Herentals. Daarna volgen drie opeenvolgende Wereldbekers met Namen (17 december), Antwerpen (23 december) en Gavere (26 december). Pidcock begint met andere woorden dus meteen met een dubbel weekend Herentals-Namen.

Na drie wereldbekermanches is het tijd voor de Superprestigecross van Diegem (28 december), gevolgd door de Wereldbeker Hulst (30 december), X2O Koksijde (4 januari), Cyclocross Gullegem (6 januari) en de Wereldbeker van Zonhoven (7 januari). Zijn laatste veldrit van het seizoen is de Wereldbeker van Benidorm op zondag 21 januari. Pidcock zal kortom niet deelnemen aan de Wereldbeker van Hoogerheide en – nog belangrijker – het WK.

Meerdere gevechten met Van der Poel en Van Aert

Pidcock zal deze winter wel meerdere keren de degens kruisen met Mathieu van der Poel en/of Wout van Aert. Zo worden de veldritliefhebbers in de Wereldbekers van Antwerpen, Gavere, Hulst en Zonhoven getrakteerd op een heuse driestrijd. Ook in het Spaanse Benidorm lijkt dit het geval, al is het nog niet zeker of Van Aert zal deelnemen aan deze cross.