dinsdag 14 november 2023 om 16:07

Wout van Aert kent veldritprogramma: opener op 9 december in Essen, geen BK en WK

Wout van Aert zal op zaterdag 9 december voor het eerst weer het veld induiken. De Belg van Jumbo-Visma begint zijn crossseizoen met de Exact Cross van Essen. Van Aert kiest dit keer voor een korter crossprogramma van zeker acht en mogelijk tien veldritten. Het BK en WK staan niet op zijn agenda.

Er werd de voorbije dagen al druk gespeculeerd over het veldritprogramma van Wout van Aert. De drievoudige wereldkampioen zal voor het eerst te zien zijn in de Exact Cross van Essen (9/12). Daarna zal Van Aert deelnemen aan de veldritten van Mol (22/12, Exact Cross), Antwerpen (23/12, Wereldbeker), Gavere (26/12, Wereldbeker), Zolder (27/12, Superprestige), Hulst (30/12, Wereldbeker), Baal (01/01, X2O Trofee) en Koksijde (04/01, X2O Trofee).

Van Aert heeft erg veel zin in het veldritseizoen, maar zal deze winter wel minder vaak te zien zijn in het veld. “Het is een bewuste keuze om een korter programma te rijden”, vertelt de 29-jarige Belg op de website van zijn werkgever Jumbo-Visma. “Vorig jaar heb ik gemerkt dat het mentaal moeilijk is om mij echt op het crossseizoen te richten en dan door te gaan naar het voorjaar. Ik heb voor mezelf besloten dat ik niks meer aan het toeval wil overlaten wat betreft de voorjaarsklassiekers. Daarom rijd ik met pijn in het hart een beperkter programma.”

Crossprogramma van Wout van Aert 09/12: Exact Cross van Essen

22/12: Exact Cross van Mol

23/12: Wereldbeker Antwerpen

26/12: Wereldbeker Gavere

27/12: Superprestige Heusden-Zolder

30/12: Wereldbeker Hulst

01/01: X2O Trofee Baal

04/01: X2O Trofee Koksijde

07/01: Wereldbeker Zonhoven*

21/01: Wereldbeker Benidorm* * Onder voorbehoud

“Het zal zeker moeilijk zijn om een hoog niveau te halen”, gaat de oud-wereldkampioen verder. “Ik heb een paar crossen om in vorm te komen en dan stopt het alweer. Ik hoop me te kunnen laten zien in de koers. Het zal voor de eerste keer anders zijn dan ik gewend ben, maar het is met een hoger doel in gedachten”, doelt Van Aert op het voorjaar op de weg. “Ik kijk ernaar uit om binnenkort terug in de cross te starten. Het is leuk om de fans weer te ontmoeten en de wedstrijden zijn altijd speciaal voor mij.”

Onder voorbehoud

We zien Van Aert dus sowieso acht keer op de crossfiets en daar komen – met de wereldbekermanches van Zonhoven en Benidorm – misschien nog twee wedstrijden bij. Dit is echter nog wel onder voorbehoud. “Deze crossen vallen nagenoeg samen met het trainingskamp van het team in januari en dat zorgt voor de nodige haken en ogen. Daarnaast speelt ook de opgebouwde vermoeidheid net voor en na het trainingskamp een rol in het uiteindelijke oordeel of starten past in de opbouw richting het voorjaar”, aldus Jumbo-Visma.