In welke veldritten rijden Wout van Aert, Tom Pidcock en Mathieu van der Poel tegen elkaar?

Overzicht

Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn de twee absolute vedettes in het veldrijden. Samen zijn de Belg (drie) en de Nederlander (vier) goed voor zeven wereldtitels sinds 2015. De enige die de hegemonie verbrak de laatste jaren, was de huidige wereldkampioen Tom Pidcock. WielerFlits zet de veldritten waarbij ze tegen elkaar rijden in de winter 2022-2023 voor je op een rij.