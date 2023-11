donderdag 2 november 2023 om 15:09

Alpecin-Deceuninck onthult crossprogramma Mathieu van der Poel

Alpecin-Deceuninck heeft bekendgemaakt welke veldritten Mathieu van der Poel deze winter zal rijden. De Nederlander begint op 22 december met de Exact Cross Mol en gaat door tot het WK in Tabor, op 4 februari. In totaal zal hij dertien crossen betwisten.

Vorig jaar begon Van der Poel zijn crossseizoen op 27 november met een overwinning in de Wereldbeker Hulst. Zoals hij eerder al liet weten, duurt nu dus wat langer vooraleer hij het veld induikt. Vanaf 22 december volgen de crossen elkaar echter in rap tempo op. In de laatste tien dagen van 2023 zal de wereldkampioen zes keer aan de start verschijnen van een veldrit. Hij is er onder andere bij in de Wereldbeker Gavere en de Superprestige Diegem.

Op Nieuwjaarsdag tekent Van der Poel ook meteen acte de présence in de X2O Trofee Baal. Het is een van de zeven veldritten die hij zal rijden tot 4 februari, als hij zijn crosscampagne afsluit met het WK in het Tsjechische Tabor. Tussen de Wereldbeker Zonhoven (7 januari) en de Wereldbeker Benidorm (21 januari) komt Van der Poel twee weken niet in actie.